Как минчанка осуществила свою мечту и увидела северное сияние 13.07.2017, 13:20

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Александра Мороз рассказала о путешествии в самую северную жилую точку Земного шара.

Traveltasty.by рассказывает историю Александры Мороз, которая поехала на архипелаг Шпицберген осуществить мечту – посмотреть на северное Сияние.

Белых медведей в два раза больше, чем людей

– У меня давно была мечта – увидеть северное Сияние и ощутить на себе полярную ночь. И так удачно сложились обстоятельства, что мне выпал шанс на осуществление задуманного в самой северной жилой точке Земного шара – на архипелаге Шпицберген, – рассказывает Александра.

– Шпицпербен, или по-норвежски Свальбард, находится далеко в Заполярье, на 78° северной широты. Население острова чуть более 2000 жителей, и все живут в единственном городке Лонгийре. Зато вот количество белых медведей в два раза больше, чем людей, и именно поэтому нельзя выходить за пределы городка без ружья. Однако в январе во время моего посещения все белые медведи были на другой стороне архипелага.

Добраться до Шпицбергена из Европы достаточно легко и относительно не дорого. В Лонгийр летает прямой рейс из Осло (авиакомпания Norwegian), или же лететь с пересадкой в Тромсо (авиакомпания SAS) на севере Норвегии. Дорога была легка и приятна, не считая того, что мой чемодан в пути потеряли, и я прилетела на 4 дня в Арктику только с ручной кладью, а чемодан попал ко мне как раз накануне возвращения домой. Но это другая история.

Самые суровые дети на свете

– Первым делом меня повезли на гору к старой шахте. По дороге фары машины то и дело высвечивали в темноте глаза коротконогих арктических оленей. Огни аэропорта остались далеко позади, внизу под горой горели огни Лонгийра. Я вышла из машины и впервые ощутила в полной мере, что такое арктический холод. Ледяной, пронизывающий ветер был такой сильный, что я с трудом устояла на на ногах. А над головой, словно алмазы, горели звезды. Небо было черное-черное с россыпью сияющих звезд, и казалось, что до них можно дотянуться рукой. Это было мое первое ощущение Арктики. Но долго там находиться было невозможно. Я подняла уголек на память, и мы отправились в Лонгийр.

На въезде в городок мы проезжали мимо детского сада. Ребятишки резвились во дворе, бегали и играли. Я вспомнила ледяной ветер на горе и подумала, что вот они, самые суровые дети на свете. Но как оказалось, ветра в самом городке не было, потому что он с трех сторон окружен горами. И температура в городе всего минус 14 градусов.

– Я летела на архипелаг со знакомым норвежцем к его другу. Поскольку жили мы на квартире у местного, то не могу много рассказать об отелях в Лонгийре. Они, конечно, есть – целых пять штук. Я посетила один из них: Coal Miner’s Cabins. Простой, но стильный дизайн, просторный бар на всем первом этаже с очень расслабленной атмосферой. На входе в отель вам придется разуться и надеть тапочки, щедро наваленные вдоль стены. Отель расположен в верхней части города, что не так близко к центру.

Самый распространенный транспорт в городке – это снегоходы. Они там были везде – припаркованы на обочинах или просто беспорядочно стояли на снегу между домами. Девять месяцев в году местные гоняют на снегоходах, а летом, когда тает лед, они катаются на моторках и катерах. Такси в городе тоже хватает, и хотя повсюду можно дойти пешком, вызвать машину не проблема.

Там всегда темно

– Туризм в Лонгийре развит хорошо. Прямо в центре городка находится большой туристический центр, где можно заказать экскурсии. Там же висит большое табло, которое информирует об активности полярного сияния и о том, сколько еще дней продлится темнота.

А темно там всегда. Январь – самый разгар полярной ночи. Лишь только на час между 12 и 13, небо на юге меняло цвет с черного на темно-синее, и становились видны очертания верхушек гор.

– Из экскурсий туристам предлагают сафари на снегоходах или на собачьих упряжках, поход в ледяной грот или прогулки на лыжах. Экскурсии дорогие. Например, прогулка на собачьих упряжках обойдется в 250 евро на человека.

Я же тусовалась с местными друзьями, у которых были свои снегоходы. И прогулка на снегоходах по замерзшему заливу под звездным (в любое время суток) небом – просто непередаваемо. Для снегоходов используют теплые комбинезоны. Надо сказать, что меня отлично экипировали на эти четыре дня, и я совсем не скучала по свитерам в моем утерянном багаже. На прогулку мы обязательно брали с собой отпугивающий пистолет и ружье, хотя медведи в это время года отходят от городка далеко. Но таковы правила – ружье приходилось брать, одно на троих.

– Но главной целью моего путешествия было увидеть северное сияние. Оно появилось только спустя двое суток, причем днем. И гуляла по горе над городком и наслаждалась игрой света над головой. Сияние было не очень интенсивное, потому как Шпицберген находится слишком сильно на севере, а в те дни, к тому же, активность была на другой стороне – над Аляской. Но уже даже то, что я увидела, было великолепно.

К сожалению, штатив остался в утерянном чемодане, и потому хороших фотографий сияния у меня не получилось.

«Норвежцы подходили знакомиться и очень больно тыкали пальцем в плечо»

– Норвежцы в Лонгийре живут очень расслабленно и весело. Все друг друга знают, и никогда не закрывают на замок двери домов или автомобилей. Мне было очень интересно, чем же они занимаются долгими полярными ночами, и мои местные друзья показали мне, где они проводят свободные вечера.

В городке находятся несколько баров и ресторанов, один ночной клуб и один очень приличный ресторан, который называют самым северным рестораном с мишленовской звездочкой: Huset. В этом ресторане мне довелось попробовать копченое филе тюленя. Мясо было странное на вкус и очень жирное. В целом еда была очень приличной. Бронировать место в этом ресторане нужно заранее, потому как готовят одинаковое меню строго на количество заявленных гостей.

При этом, продукты на архипелаге дорогие. Особенно свежие, которые должны доставляться на самолете. Литр молока стоит почти 5 евро. А вот спиртное дешевле, чем в самой Норвегии. Шампанское было даже дешевле, чем в Германии.

А вот в барах царила совсем другая атмосфера. Они были переполнены, там шумно и весело. Видимо, туристы отдыхают в других барах, потому как я видела только местных. Они сразу проявляли сильный интерес, подходили знакомиться, заводили беседы, и очень по-свойски и больно тыкали пальцем в плечо при разговоре. Не знаю, привычка ли это всех норвежцев или только местных жителей. Я подумала, что они выработали эту привычку, потому что там всю зиму темно, и они проверяют, где находится их собеседник.

Я спрашивала у всех, как долго они живут тут, счастливы ли, хотят ли уехать. Половина моих собеседников сообщили, что живут долго, очень счастливы и никуда уезжать не собираются. Другая половина (в основном молодежь) сообщили, что они тут на некоторое время, чтобы заработать денег, а потом они вернутся на юг. Очень странно было слышать «на юг», когда говорят о Норвегии. На архипелаге Шпицберген очень низкие налоги, потому поработав там несколько лет, можно накопить неплохую сумму.

В два ночи бар закрылся, и очень большая толпа норвежцев подхватила меня и увела на «афтепати» домой к одной местной жительнице. Там норвежцы продолжили пить, а еще пустились в пляс прямо в комнате. Надо сказать, что пьют они много, умело и со вкусом.

– Что меня поразило в интерьере норвежских домов – наличие оленьих и тюленьих шкур. Особенно много шкур детенышей тюленей, которых мне было жаль. Но видимо, для местных жителей шкуры в доме – это статусный признак, типа ковра на стене в советской квартире. И местные получают годовую квоту на отстрел определенных животных.

В городке есть полярный университет, куда студенты прилетают только на семестр. А также музей полярной природы, в который я рекомендую заглянуть.

На острове в недрах вечной мерзлоты находится хранилище семян. Там собраны семена почти всех видов растений планеты.

– Четыре дня темноты было для меня уже чересчур. Хотелось увидеть солнечный свет. От постоянной темноты начала накапливаться усталость. И потому я была рада вернуться домой, хотя на Шпицбергене мне очень понравилось. Я хочу вернуться туда летом, чтобы увидеть белых медведей, моржей и тюленей, а также прокатиться на собачьей упряжке и видеть горы вокруг.

Кстати, у меня остались контакты местных жителей, которые будут не против сдать комнату в своем доме экономным путешественникам».