Медведев не ездит в регионы из-за фильма «Он вам не Димон» 5 13.07.2017, 13:30

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Дмитрий Медведев

Контакты с премьером стали крайне нежелательными для российских губернаторов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев отказался от поездок по регионам перед выборами губернаторов и местных депутатов из-за антикоррупционного расследования Алексея Навального и его фильма «Он вам не Димон». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на неназванный источник, близкий к Кремлю.

По данным издания, с 18 апреля президент Владимир Путин уже побывал в 4 из 16 регионов, где пройдут выборы губернаторов. Медведев посетил только один из шести регионов, где будут выбирать местный парламент.

Вопрос о поездках в регионы Путина в Кремле решался, а участие в кампании Медведева не обсуждалось, утверждает близкий к администрации президента источник. Однако, по словам собеседника издания, специального решения, чтобы Медведев никуда не ездил, не было.

Собеседники газеты объясняют малую активность Медведева его низкими рейтингами. По словам еще одного источника, Медведеву повредили весенние скандалы, связанные с расследованием Навального. После публикации расследования и последующих акций протеста Медведев «не может поделиться рейтингом с врио губернаторов и, даже напротив, стал для них токсичным», — пишут «Ведомости».

Между тем секретарь генсовета «Единой России» опроверг отказ Медведева от поездок по регионам. По его словам, премьер регулярно встречается с губернаторами в Москве, а в августе намерен посетить выборные регионы.