«Учителя должны научиться говорить «нет» власти» 16 13.07.2017, 13:41

Фото: svaboda.org

Активисты профсоюза РЭП продолжают борьбу с принудительным детским трудом в Беларуси.

Суд Молодеченского района вынес приговор по резонансному делу о гибели девочки на картофельном поле. Приговор для сайта praca-by.info прокомментировал руководитель профсоюза РЭП и представители профсоюза в процессе.

Геннадий Федынич рассказал, кто, по его мнению, является виновником трагедии:

– Тот, кто сопровождал детей на поле, частично, конечно, виноват. Но учителя в этой ситуации – «стрелочники». При отправке детей сработала своя система. В этой старой, еще со времен Советского союза, системе настоящим виновным должен быть признан отдел образования. Это РОО постоянно дает такие указания, и письменные, и устные. А виноватыми оказались две учительницы, которых добровольно-принудительно отправили следить за детьми. Пока не знаю, как будет развиваться ситуация, но этот вопрос я не дам снимать с повестки дня. То, что учителям дали «домашнюю химию» - хорошо, что не более серьезное наказание. Потому что они – не основные виновники. А те, кто действительно виноват, остались на рабочих местах, сохранили все свои привилегии и умыли руки. Подставили других.

– Что может посоветовать профсоюз РЭП учителям, которых отправляют на работы, не предусмотренные должностной инструкцией?

- Во-первых, я считаю, что мы должны дать краткую информацию, что, в соответствии с законодательством, должен делать учитель. Их право – использовать это или не использовать. Я думаю, что порой учителя даже не знают своих прав и поступают так, как им велят сверху. И мы эту инструкцию отдадим учителям в школы – и в отделы образования! Пусть РОО знают, что профсоюз уже проинструктировал учителей. Мы разместим инструкцию на сайте, чтобы ее мог прочесть каждый. И обязательно отправим в тот самый Молодеченский РОО.

Леонид Судаленко, правовой инспектор профсоюза РЭП, выразил отношение к приговору на своей странице в фейсбуке:

– Дзяржава адмовілася ў гэтай страшнай сітуацыі адказнасць на сябе (прызнаць факт працоўных адносін). З самага пачатку трагедыі і да сённяшняга дня наш прафсаюз і я асабіста застаемся на сувязі з бацькамі, кансультуем іх. Так як настаўнікі ў гэтай справе з'яўляюцца дзяржаўнымі агентамі, пасля ўступлення прысуду ў законную сілу будзем ставіць пытанне аб пазбаўленні школьніцы жыцця праз выкарыстанне прымусовай працы менавіта дзяржавай. Паспрабуем пачаць справу па абвінавачванні дзяржавы ў смерці школьнцы. Разам спынім прымусовую працу школьнікаў у нашай краіне!

Андрей Стрижак, представитель профсоюза в процессе, выразил удивление тем, что в деле не появился еще один фигурант: бывший заместитель директора по воспитательной работе Денис Курец:

– Денис Курец – именно тот человек, который включил в группу девочку 13 лет, нарушив даже внутренние инструкции; тот, кто отправил педагогов на поле без инструктажа; тот, кто впоследствии оформил приказ об отправке детей задним числом.

Как показала практика, незаконные решения и распоряжения, которые отдают власти разного уровня, исполняются только в том случае, если люди сами готовы идти на эти нарушения. Опыт протестов весны-2107 показал, что действия людей, не согласных исполнять несправедливый декрет, привели к его фактической приостановке. В случае с вывозом детей на сельхозработы, механизм противодействия может быть таким же. Власть будет делать учителей крайними, пока они не научатся говорить «нет» незаконным действиям своего руководства. Для этого мы будем вести работу по двум направлениям: образование учителей по их правам и обязанностям в школе и принуждение Министерства образования к занятию более активной позиции по проблеме принудительного детского труда.

Есть критерии, выработанные Межународной организацией труда, и мы видим в практике, применяемой нашими отделами образования, признаки принудительного труда: это «добровольно-принудительный» порядок участия школьников и педагогов в таком труде – ведь учителя не могут отказаться в большинстве случаев от участия в работах под страхом депремирования, снижения нагрузки и увольнения. Второй признак – то, что эти «трудовые десанты» вносятся в учебные программы, что тоже подразумевает обязательность исполнения. И третье: судебный процесс в Молодечно показал, что государство не хочет признавать факт трудовых отношений, хотя труд 16-летнего подростка, участвующего в студотрядах БРСМ, по нагрузке практически не отличается от труда ребенка, едущего на практику в рамках учебно-воспитательного процесса.

После вынесения приговора учителям в дело включается компонент международного права: теперь дело Попчени может иметь перспективу в Комитете по правам человека ООН, потому что учителя – представители государственного органа. По моему мнению, государство в данном случае допустило нарушение права на жизнь Виктории Попчени, не приняв необходимых мер.