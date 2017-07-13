Почему троечникам в Германии платят сумасшедшую зарплату 2 13.07.2017, 13:57

Какая профессия особенно ценится на немецкой бирже труда.

Зарплаты на старте уже у начинающего юриста для многих других специалистов - предел мечтаний. Чем отличается его работа в Германии от работы в других странах? Информация от инсайдера, пишет «Немецкая волна».

Пожалуй, одна из самых востребованных в Германии и при этом сложных - профессия юриста. Счастливчиков, сдавших оба госэкзамена хотя бы на "хорошо" (gut) или "удовлетворительно" (voll befriedigend, что соответствует твердой "тройке"), на рынке труда ждут с нетерпением. Ведь таких очень мало, а спрос постоянно растет. На старте немецкому юристу, начинающему карьеру адвоката, работодатели готовы платить 120 тысяч евро в год. Только вот начало карьеры - это финиш учебы, которая на юридических факультетах является испытанием не для слабонервных. "Обучение в Германии невозможно сравнить с учебой в России", - уверяет Ксения Ильина, выпускница Вюрцбургского университета. Сегодня она - адвокат и партнер в адвокатской конторе Lupp + Partner.

Оценки на всю жизнь

По ее словам, нужно себя полностью посвятить юриспруденции на время учебы. Кроме того, что это очень трудоемкий процесс, к этому добавляется еще один важный фактор, объясняет DW российский специалист с немецким дипломом: "В Германии огромную роль играет оценка за первый и второй госэкзамены. Это будеть преследовать вас всю жизнь: куда бы вы не устраивались на работу, даже через 10-20 лет после окончания вуза всегда будут смотреть на ваши оценки".

Ксения уже имеет 12-летний стаж работы. Образование по специальности "юриспруденция" она получала сразу в двух вузах параллельно - в немецком на дневном отделении и российском на заочном. Как сдавать госэкзамен в Германии, она знает не понаслышке. Первый госэкзамен состоит из восьми экзаменов длительностью по пять часов. Они сдаются письменно, один за другим каждый день. Второй госэкзамен - марафон из 11 экзаменов. Оценка выставляется по 18-балльной системе. "Отлично" - от 14 до 18 пунктов. В большинстве вузов и федеральных земель сданным считается экзамен, если вы набрали как минимум 9 баллов - Prädikatsexamen. То есть все, что находится в двухзначном исчислении - счастье для юриста.

На "отлично" госэкзамен сдают буквально единицы в масштабах всей страны. "Чтобы устроиться на хорошую работу, нужно получить не меньше 9 баллов по каждому госу", - говорит адвокат из Мюнхена. Поэтому во время учебы студенту важно нацелиться на хорошие оценки.

Когда хоршие оценки не помогают

Когда специалисты из России и других стран с постсоветского пространства, имеющие уже законченное высшее образование по юриспруденции, пытаются устроиться на работу в Германии, предъявляя при этом дипломы с "отличием" или высокими баллами, немецкому работодателю сложно понять, насколько это хороший специалист на самом деле. Ведь юрист-отличник в немецкой практике практически не существует. "Нужно стараться убедить своего потенциального работодателя другими плюсами - например, пройти стажировку в хорошей юридической конторе, получить специализированные знания", - подсказывает Ксения Ильина. Ситуацию на рынке труда она оценивает как благоприятную для немецких юристов с хорошими отметками в дипломе. А вот юристам с иностранным образованием придется приложить много усилий.

"Надо выбрать себе определенное направление, пройти практику, специализироваться, а не позиционировать себя просто как юрист из России или Украины", - говорит высококвалифицированный специалист. Она уверена, что "нельзя концентрировать все свои усилия на российско-немецких отношениях и пытатья полностью обеспечить себе трудовую деятельность за счет этой сферы". Первая задача - стать юристом. Сегодня у Ксении почти треть клиентов и сделок приходятся на Россию, но этими контактами она "обрастала" на протяжении лет.

Простые правила устами юриста

Молодым специалистам с российским дипломом она может только посоветовать начать обучение в Германии с самого начала. "До 25 лет я бы рекомендовала изучать юриспруденцию заново в немецком вузе", - говорит она. Имея российский диплом и пройдя короткий курс в немецком вузе, например, LL.M, специальную магистратуру, которая предоставляет иностранным юристам возможность в сжатые сроки овладеть азами немецкой правовой системы, есть все шансы устроиться на работу в юридическую контору, но им не стать адвокатом и у них нет шансов подняться по карьерной лестнице. "Потенциала развития у таких специалистов нет", - констатирует Ксения Ильина.

И напоследок несколько простых, но очень дельных советов:

- "Главное любить свою работу: если юриспруденция кому-то не нравится, то здесь быстро становится скучно".

- "Нельзя ограничиваться российско-немецким правом".

- "Нужно искать специализацию".

Если у вас еще не пропало желание изучать эту специальность в Германии, для российского специалиста с большим стажем помимо высокой зарплаты и стабильности после окончания немецкого вуза есть еще один очень убедительный аргумент. "В России само законодательство очень детально урегулировано: открываешь закон, и как там прописано, так и надо действовать, - делится своим опытом Ксения Ильина. - В Германии законодательство достаточно простое, но его надо применять по определенным принципам, которым как раз и обучают в университете. Работа юристов в Германии - более креативная".