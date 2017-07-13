Порошенко: Следующие саммиты с ЕС проведем в Донецке и Ялте 5 13.07.2017, 14:23

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Петр Порошенко

Фото: РИА Новости Украина

Президент Украины уверен в освобождении оккупированных Россией территорий.

Петр Порошенко заявил, что следующие саммиты Украины с Евросоюзом будут проведены в Донецке и Ялте, а также подчеркнул, что для этого нужна солидарность Брюсселя с Киевом.

Ни одна страна в мире не проводит такие всеобъемлющие реформы в условиях продолжительной внешней агрессии, как Украина, заявил президент Петр Порошенко в ходе саммита Украина – ЕС 13 июля в Киеве, передает «Гордон».

По словам президента, Россия ведет гибридную войну по всем фронтам, включая киберпространство. Порошенко подчеркнул, что условием деоккупациии Крыма и Донбасса он видит только полное выполнение Москвой Минских соглашений. "А для этого нам нужно единство Евросозоюза и солидарность с Украиной", – сказал Порошенко.

По его словам, Евросоюз уже продемонстрировал Украине свою полную поддержку, и подтверждением тому служит продолжение санкций Евросоюза против РФ до полного выполнения Минских договоренностей Кремлем. Он также подчеркнул, что важным условием достижения мира в Украине являются переговоры в нормандском формате.

"Позвольте мне выразить предположение, что следующие саммиты мы будем проводить в Донецке и в Ялте", – заявил Порошенко.

28 июня Совет ЕС принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ в связи с действиями Кремля по дестабилизации ситуации в Украине. Порошенко заявил, что санкции против Российской Федерации будут продлеваться вплоть до полной имплементации Минских соглашений.

В феврале 2015 года были подписаны Минские соглашения, регламентирующие разрешение конфликта на Донбассе. Украина и многие страны ЕС обвиняют Россию в невыполнении договоренностей и эскалации конфликта.