Эстония подготовилась к провокациям в ходе учений «Запад 2017» 13.07.2017, 14:47

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Минобороны Эстонии будет внимательно следить за маневрами.

Министр обороны Эстонии Юри Луйк не исключает возможных провокаций в ходе намеченных на сентябрь российско-белорусских учений «Запад 2017» и считает, что Эстония к ним готова.

«Нельзя исключать инцидентов в воздухе и на море, провокационного поведения российских самолетов и кораблей в отношении НАТО. (...) Эстония готова к возможным инцидентам», - заявил Ю.Луйк (Juri Luik) в четверг в интервью порталу телерадиовещания ERR, передает interfax.by.

В то же время, по его словам, «отношение Эстонии к учениям спокойное и уверенное, особых оснований для беспокойств нет».

«Мы и союзники по НАТО внимательно следим за проведением учений. Они не повышают значительно уровень угрозы в нашем регионе», - сказал эстонский министр.

Говоря о готовности к возможным инцидентам, он напомнил, что «кроме британского батальона в составе боевой группы и входящей в ее состав роты из Франции, в Эстонии в это время будут находиться роты из США и Венгрии, повышено присутствие НАТО и в других государствах Балтии и в Польше».

Министр считает, что, учитывая опыт и масштабы предыдущих учений, нынешние маневры «Запад» «также направлены на отработку сценариев нападения на НАТО».

По его оценкам, это будут масштабные учения, в которых будет задействовано около 100 тыс. российских солдат и офицеров.

Ю.Луйк посетовал на недостаточную прозрачность при проведении учений: «Беларусь пообещала нас пригласить, но не Россия. Мы ждем от России значительно большей прозрачности».

Глава военного ведомства считает, что усиленное присутствие войск НАТО в регионе «по сравнению с российскими войсками по ту сторону границы чрезвычайно умеренное, оно оказывает позитивное влияние, так как является лучшей гарантией мира».