Белорусов не будут пускать в Украину без биометрических паспортов? 3 13.07.2017, 14:57

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Украинские власти могут ввести новые правила въезда на свою территорию.

Власти Украины пока не обращались в Беларусь по поводу своего намерения запретить въезд на свою территорию, начиная не позднее 1 января 2018 года, иностранным гражданам, которые не имеют биометрических паспортов, сообщает «Радыё Свабода».

Об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик:

«На сегодня никакого официального уведомления мы не получали, поэтому считаем преждевременным комментировать это намерение. Точные сроки принятия решения об отказе во въезде в Украину владельцем обычных паспортов не известны. Беспокоиться надо будет тогда, когда такое сообщение придет в ведомство».

Cегодня пограничный контроль между Украиной и Беларусью регулируется соглашением о безвизовых поездках граждан. Оно подписано в июне 2009 года. В нем предусмотрен перечень документов, с которыми граждане Беларуси и Украины имеют право въезжать на территорию стран. В этом перечне биометрические паспорта, как и обязательное снятие отпечатков пальцев, отсутствует.

Согласно статье 4 этого соглашения, стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга по дипломатическим каналам о введении новых документов или внесению изменений в перечень документов, используемых для взаимных поездок, и одновременно послать друг другу их образцы.

Официальный Киев признает, что решение о необходимости иметь биометрические паспорта затруднит ситуацию со странами, в которых пока такие паспорта не введены. Поэтому украинские власти заявили, что они начнут срочные переговоры, прежде всего со странами, имеющими право безвизового въезда, чтобы «предусмотреть механизмы, которые позволят их гражданам беспрепятственно въезжать на территорию Украины».

Белорусские власти планируют ввести биометрические паспорта для поездок граждан Беларуси за границу в конце 2018 года.