Минстрой: Отмена указа о помощи многодетным была преждевременной 4 13.07.2017, 15:03

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Министр архитектуры и строительства извинился за ляп Лукашенко.

«Отмена указа № 585 была преждевременной, это была серьезная ошибка», — сказал сегодня на встрече с журналистами министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, сообщает tut.by.

— Отмена 585 указа не имела смысла с 6 августа, срока, который мы обозначили в новом документе. Мы не смогли предусмотреть, что определенная категория людей, которая выстраивала свои бюджеты на строительство жилья ударится в скалу непонимания. Надо признать, что это серьезная ошибка и мы приносим свои извинения. Сегодня подготовлено мое обращение к главе государства продлить действие 585 указа на период завершения строительства домов, начатых строительством до принятия 240 указа, — рассказал Анатолий Черный.

Министр отметил, что продлено действие 585 указа будет не более чем до 1 квартала 2018 года - за это время все дома, в которых строились семьи, претендующие на субсидии по этому указу, будут введены в эксплуатацию.

Средства на субсидирование граждан по 585 указу изыскать возможно, уточнил министр: — Проблема решаема, я думаю, глава государства поддержит мою просьбу по продлению срока действия 585 указа.

Напомним, на прошлой неделе президент подписал новый указ № 240 об адресных субсидиях на жилье, который начнет действовать с 6 августа. Оказалось, что вместе с ним утратит силу другой указ — о помощи молодым и многодетным семьям при строительстве жилья — № 585.

Молодые семьи и многодетные, рассчитывавшие на субсидии по 585 указу и взявшие коммерческие кредиты под 19−20%, попали в правовую яму — если до августа их дома не сдадут, то по 585-му им уже субсидии не полагаются, а по 240-му — еще не полагаются (по нему субсидируют в порядке очередности). Семьи, вступившие в строительство в 2016—2017-м годах могли бы остаться с огромными выплатами по кредитам, которые бы взять не рискнули, если бы не надежда на государство. Субсидии по 585 указу полагались только тем, кто брал коммерческие кредиты на жилье.