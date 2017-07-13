В США испытали уникальный вакуумный поезд 13 13.07.2017, 15:15

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Фото: Reuters

Данное транспортное средство способно развивать скорость до 1100 км в час при минимальных затратах энергии.

Американская компания Hyperloop One (бывшая Hyperloop Technologies) сообщила о первом полноценном испытании вакуумной транспортной системы будущего, в которой вакуумный поезд будет перемещаться внутри закрытой трубы, сообщает The Verge.

Тестирование состоялось в мае 2017 г., но о его результатах сообщили сейчас.

Пассажирская капсула смогла набрать скорость в 113 км/ч. На следующем этапе испытаний предполагается развить скорость до 400 км/ч, передает Интерфакс.

Испытания проводились на тестовом участке транспортной системы Hyperloop, построенном в штате Невада в пригороде Лас-Вегаса в апреле 2017 г. Участок Hyperloop, названный DevLoop, построен с расчетом на полный спектр испытаний. Его протяженность составила 500 м, а диаметр - 3,3 м.

В марте 2017 года Hyperloop Transportation Technologies начала сборку первой полномасштабной пассажирской капсулы для Hyperloop. Ее могут показать уже в 2018 г.

В мае 2016 г. компания провела первые испытания электромагнитной тележки вакуумного поезда Hyperloop. Тогда тележка разогналась до скорости 168 км/ч. Тест показал, что концепция Hyperloop One работоспособна.

Концепцию вакуумного поезда, перемещающегося внутри полностью закрытой трубы, предложил в 2013 г. основатель компании Tesla Илон Маск.

Преимуществом данной технологии, пока не реализованной на практике нигде в мире, является отсутствие необходимости преодолевать трение и встречное сопротивление воздуха, что позволяет развивать скорость до 1100 км в час при минимальных затратах энергии. Поезда Hyperloop планируется использовать как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.