Таможенники задержали на границе портрет Шагала, а потом «подарили» его музею сами 2 13.07.2017, 15:21

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Ловкий «трюк» провернули сотрудники таможни в аэропорту «Минск-2».

6 июля витебский Музей Марка Шагала получил уникальный подарок: портрет Шагала работы немецкого художника Германа Штрука передал витебским музейщикам начальник таможни Минск-2 Андрей Михалькевич. В Витебске о таком экспонате мечтали давно.

- Марк Шагал был учеником Германа Штрука. А у того было заведено гравировать портреты всех, кто у него учился. Ученики же должны были в ответ выгравировать портрет учителя. Раз Шагал учился у Германа Штрука, то его портрет работы Штрука должен был существовать! - рассказала директор музея Шагала Ирина Воронова.

«Портрет был задержан сотрудниками таможни при попытке незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза», - информирует сайт Государственного таможенного комитета.

История с портретом, на котором изображен 35-летний Марк Шагал, оказалась неоднозначной и почти детективной. Выяснилось, что «незаконно перемещался» через границу он именно в Витебск. И именно в Музей Шагала.

- В январе в Музее Шагала прошла выставка немецкого художника Германа Штрука. Я знал, что известный портретист рисовал не только Фрейда, Эйнштейна, Ницше, но и Шагала, которому в начале 20-х годов прошлого века давал уроки графики. И вскоре, когда я искал в интернете фото Первой мировой войны, наткнулся на этот портрет. Стоил он недорого, раздумывать было некогда(в интернете нечасто появляются такие работы), и я его купил), - рассказал kp.by коллекционер и историк Первой мировой войны Владимир Богданов. - Планировал подарить портрет витебскому музею к юбилею Шагала. Портрет должен был прийти по почте; честно говоря, я не знал, что это незаконно. Этой работе меньше 100 лет, готовилась она для книги Штрука «Искусство гравирования», которая вышла в 1923 году. Мне сложно было оценить ее значимость и культурную ценность. Да и думать было некогда.

Позже меня поставили в известность, что работа задержана белорусской таможней. Я ввел в курс дела музей, чтобы они обратились в таможню с просьбой передать портрет им. Они обратились - им отдали.

Я готов был заплатить таможенную пошлину, как за обычный товар. У меня не было 100% уверенности, что это оригинал, а копию можно свободно ввозить и пересылать.

А для того, чтобы ввезти культурную ценность, мне нужно было поехать к продавцу за границу. Потом официально, при ввозе, задекларировать ее на нашей границе. Поездка обошлась бы раз в пять дороже, чем сама работа и заняла бы это все кучу времени, которого нет.

Для меня эта история - показатель того, насколько белорусы изолированы от мирового рынка культурных ценностей. Ведь коллекции создаются по крупицам и не за каждой работой есть возможность ехать лично.

В первую очередь портрет Шагала представляет ценность для нас, белорусов. И я очень доволен, что в итоге он нашел того адресата, которому и был предназначен и в Беларуси появилась еще одна культурная ценность, связанная с именем Марка Шагала. Но в следующий раз я такую вещь покупать не буду.

У меня нет претензий к таможне, они поступили в соответствии с действующим законодательством. Но эта история показала, что белорусы изолированы от большого рынка культурных ценностей, который стремительно развивается в интернете. Стоит заметить, что большинство таких товаров изъяты таможней не при вывозе, а при ввозе в Беларусь. Это не способствует тому, чтобы сделать наше общество культурно богаче.

- Пересылка культурных ценностей международными почтовыми отправлениями запрещена правилами Всемирного почтового союза, и это общепринятое правило, действующее не только в Беларуси, - прокомментировал ситуацию начальник таможни «Минск-2» Андрей Михалькевич. - Картину следовало отправить, например, экспресс-почтой. В данном случае наши сотрудники поступили правильно - изъяли картину и отправили ее на экспертизу. К счастью, вопрос успели решить в срок, и музей получил подарок к юбилею Шагала, как и планировалось. Наказывать Владимира Богданова за нарушение, разумеется, никто не будет - ведь о декларировании должен был позаботиться отправитель.