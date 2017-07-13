В Британии опубликовали законопроект о выходе страны из ЕС 13.07.2017, 15:29

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Лейбористская партия сразу же заявила, что в таком виде закон в парламенте не поддержит.

В Британии 13 июля правительство опубликовало законопроект о выходе из Европейского союза, сообщает gordonua.com.

Как отмечает The Guardian, документ аннулирует действие Закона о Европейских сообществах, принятого в 1972 году, и законов ЕС на территории Великобритании.

По словам теневого министра по вопросам Brexit Кера Стармера, который представляет оппозиционную к правительству консерватора Терезы Мэй Лейбористскую партию, в нынешнем виде лейбористы законопроект не поддержат

Еще одна оппозиционная политсила, либерал-демократы, заявляют, что благодаря их стараниям процесс принятия документа может превратиться для правительства «в ад».

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Согласно его результатам, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% – хотели остаться в ЕС.

Официальная процедура выхода Британии из ЕС стартовала 29 марта 2017 года и займет около двух лет.

19 июня в Брюсселе начались переговоры по Brexit. Представители Великобритании и Европейского союза согласовали график дальнейших переговоров.

Издание Financial Times писало, что Европейский союз потребует от Великобритании перед выходом из блока уплатить до €100 млрд. Джонсон заявлял, что в конечном итоге может выйти, что Брюссель заплатит Великобритании за Brexit, а не наоборот.

Секретарь по выходу Британии из Европейского союза Дэвид Дэвис сказал 22 мая, что Великобритания может выйти из переговоров по Brexit, если Брюссель не отменит требование о выплате Лондоном €100 млрд компенсации.