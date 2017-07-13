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«Палаточники» готовят раскулачивание «нерадивых детей»

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  • 13.07.2017, 15:39
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Фото: bymedia

Государство намерено залезть в карман к тем, у кого есть пожилые родители.

«Парламентарии» готовы выступить с инициативой об усилении ответственности взрослых детей за престарелых родителей.

Об этом сообщила член постоянной комиссии «палаты представителей» по труду и социальным вопросам Татьяна Старинская сегодня на пресс-конференции «Новации в системе социального обслуживания Беларуси» в пресс-центре БелТА.

«Те, кто пришел в парламент из социальной службы, готовы внести инициативу о том, как повысить ответственность трудоспособных детей за престарелых родителей, - сказала Татьяна Старинская. - По закону они должны ухаживать за своими родителями. Но бывает, что дети просто привозят пожилого человека в центр соцобслуживания и говорят, мол, делайте, что хотите, вы - социальная служба и вы должны. И это притом, что стоимость социальных услуг очень низкая».

Заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак проинформировал, что стоимость часового тарифа на услуги, входящие в перечень бесплатных и общедоступных, составляет до 50 копеек.

Условия оказания соцуслуг на дому зависят от семейного и материального положения получателя. Бесплатно услуги предоставляются только одиноким малообеспеченным людям.

Нетрудоспособным, которые имеют членов семьи, обязанных по закону их содержать, услуги оказывают на условиях оплаты. В зависимости от региона стоимость социального обслуживания при пятиразовом посещении стоит до Br29 (в зависимости от региона).

Александр Румак добавил, что усиление участия трудоспособных детей в обеспечении достойной жизни престарелых родителей будет осуществляться через трехсторонний договор.

«Мы будем вовлекать взрослых детей в финансирование оказания социальных услуг для их родителей. Это правовой цивилизованный путь», - сказал замминистра. Новой редакцией закона «О социальном обслуживании» (вступит в силу 25 декабря текущего года) предусматривается возможность оказания социальных услуг на основании трехстороннего договора.

Это позволит членам семьи граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, а также иным физическим и юридическим лицам выступать третьей стороной в таком договоре и, к примеру, оплачивать социальные услуги. Особенно актуальным заключение трехсторонних договоров является при организации социального обслуживания в стационарных учреждениях на возмездной основе.


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