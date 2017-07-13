«Яндекс.Такси» и Uber объединяются для совместного бизнеса в России и Беларуси 13.07.2017, 15:47

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Таксопарки и водители перейдут на единую платформу для отслеживания заказов.

Скорей всего, это будет означать, что при заказе, например, через приложение «Яндекс.Такси» к потенциальному пассажиру может приехать автомобиль от Uber, и наоборот.

В пресс-релизе компании по этому поводу сообщают, что переход на единую технологическую платформу позволит увеличить количество доступных для заказчика машин и сократить время их подачи. Автовладельцы, работающие с этими сервисами, должны оценить такой пункт, как потенциальное снижение холостого пробега.

Конечно, же речь не идут о полной интеграции работы «Яндекс.Такси» и Uber, который работает практически по всему миру. Суть сделки заключается в том, что «Яндекс» и Uber создают «на двоих» новую компанию, в компетенцию которой уйдет направление онлайн-заказов такси в конкретных странах — России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане.

Вложения в новую компанию оцениваются, согласно пресс-релизу, в $225 млн со стороны Uber и $100 млн долларов США со стороны российской компании. При этом планируется, что 59,3% компании будут принадлежать «Яндексу», 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам. «Рулить» новой компанией будет директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

По его словам, данная сделка позволит использовать наработки «Яндекса» в области картографического и навигационного сервисов и поможет расширять географию бизнеса. Обе компании суммарно обеспечивают более 35 миллионов поездок в месяц, а рост этого показателя составил 400% в году. К сервису «Яндекс.Такси» в настоящий момент, по его словам, подключено несколько сотен тысяч водителей.

Интересно так же то, что в новую компанию будет включен бизнес подразделения UberEATS — речь о сервисе по доставке еды. «Яндекс» на этом рынке пока никак не фигурирует. Вся сделка, как планируется, будет закрыта в 4-м квартале 2017 года.