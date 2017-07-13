Валаамская тайна: Почему Путин скрывает своего спутника на Ладоге? 7 13.07.2017, 15:58

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Мужской монастырь на острове Ладожского озера – одно из любимых мест президента РФ.

Владимир Путин, который накануне прибыл на Валаам, останется там до четверга, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Мужской монастырь на острове Ладожского озера – одно из любимых мест президента России, говорится в спецрепортаже currenttime.tv И каждый визит туда связан с какой-нибудь загадкой. Вот и сейчас Путина в поездке сопровождает таинственный спутник. Или спутница.

Владимир Путин – сам за рулем – подъезжает на джипе Mercedes ML к монастырю, выходит, открывает заднюю пассажирскую дверь, таинственный человек просит дверь закрыть. Что президент послушно и делает.

Кто этот спутник – или спутница Путина? Судя по руке – женщина. Одежда неофициальная, с коротким рукавом – то есть точно не охрана. На коленях – красная сумка. Больше похожая на женскую. Человек отказался выйти из автомобиля, указал на что-то Путину пальцем, что-то явно сказал вслух – мы этого не знаем. И президент пошел дальше в сопровождении телохранителей. Больше это человека мы ни на каких кадрах из Валаама не увидим.

Кто это? Непонятно это не только нам – но, например, и пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову, который в своем первом комментарии был очень краток:

«Понятия не имею».

Но спустя час скорректировал свой ответ:

«Безопасность».

Если верить Пескову, Путин открывал дверь машины своему охраннику.

На видео – первый день визита Путина на Валаам. Но в результате история с загадочными кадрами у машины к вечеру следующего дня превратилась в отдельную тайну. Сперва видео распространила пресс-служба Кремля. Вместе с этими кадрами спутника – или спутницы Путина на заднем сидении. Затем они отовсюду пропали. На сайте kremlin.ru их больше нет. В эфире федеральных каналов – тоже.

Только на телеканале «Звезда» по-прежнему висит полная версия – пока не удалили.

Вообще, вся поездка Путина на Валаам максимально закрыта. До последнего не говорили, в какой именно день Путин туда прилетит, надолго ли там задержится.

Президент не взял на остров свой привычный пул – он полетел на Валаам только с одним корреспондентом агентства ТАСС. Из телеканалов в монастырь пустили лишь корреспондента ВГТРК, который делал прямые включения в эфир России-1 и России-24.

Владимир Путин на Валааме – явление, в общем-то привычное. В 2001 один из своих первых отпусков на посту президента он провел именно на монастырском острове. Тем самым впервые нарушив ельцинскую традицию отправляться на лето в Сочи. Причем о месте отдыха Путина тогда тоже ничего не говорили до последнего момента.

Валаам для Путина место особенно святое. Впрочем, так было для многих глав государства. Вообще само возникновение монастыря относится еще к первым векам христианства на Руси. На Валааме регулярно бывали многие императоры – особенно любили его Александр Первый и Александр Второй. В 2012 на Валааме даже проходило заседание Русского географического общества. Ряд СМИ утверждает, что на Валааме живет «духовный наставник Путина» – якобы, это настоятель монастыря епископ Панкратий.

С Валаамом связана и еще одна таинственная история. В 2014 году ходили слухи о том, что на Валааме прошло венчание Путина и гимнастки Алины Кабаевой. О самой поездке широко не сообщалось, лишь ряд карельских СМИ сообщали о том, что на Валааме снова ждут президента.

В последние годы вслед за Путиным на Валаам потянулись и люди из его ближайшего окружения. А берег Ладожского озера заменил Репино и Комарово. Сейчас дачи на Валааме имеют почти все приближенные президента. А крупнейший хозяин Валаамской земли – компания «Прайм» – ее контролирует семья Ковальчуков.