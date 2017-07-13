Водитель автобуса высадил в сильный дождь минчанина с велосипедом 25 13.07.2017, 15:59

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Вместе с ним из транспорта также вышла его сестра, которая везла годовалого ребенка в детской коляске.

Водитель автобуса в дождь высадил минчанина, который зашел в салон с велосипедом. Вместе с ним из транспорта также вышла его сестра, которая везла годовалого ребенка в детской коляске. В автопарке объясняют: таковы правила перевозок.

— Я впервые столкнулся с такой ситуацией. Нельзя сказать, что всегда перевожу велосипед в общественном транспорте, но это была экстренная ситуация, — рассказывает tut.by минчанин Артем. — 11 июля в 21.35 мы зашли в автобус № 70 на остановке «Переходная». Начиналась гроза, дождь, погода была не самая удачная, решили подъехать. Я был с велосипедом, сестра с тремя детьми: младшему один год, старшему — 7. Годовалый сидел в детской коляске. Не успели зайти в салон, как водитель сказал: «Выйди». На вопрос «почему?» сказал, что мы занимаем «слишком много места в салоне». Так там было человек 5−6, много свободных мест, мы никому не мешали. Да, я поругался с водителем, и мы вышли.

Артем говорит, что они «немного промокли», через 15 минут пришел другой автобус № 70, и они без проблем доехали домой.

— Скажите, это с каких пор у нас нельзя перевозить велосипед? И как водитель мог выставить нас с детьми на улицу в такую непогоду? — возмущается Артем.

Молодой человек записал номер автобуса, время, запомнил водителя, правда, с жалобой в автобусный парк не обращался. В автобусном парке № 6, которому принадлежит автобус № 70, обращают на это внимание: о какой проверке может идти речь, если пассажир официально к ним не обращался. Однако в действиях водителя не видят никакого нарушения.

— Он правильно все сделал. По правилам пассажирских перевозок с крупногабаритным предметом нельзя заходить в салон. Представьте, вы едете в чистой куртке, а кто-то вымазывает ее велосипедом. Что дальше? Правила запрещают перевозить и велосипеды, и детские коляски, — комментирует Вячеслав Федорович, начальник отдела перевозок автобусного парка № 6.

Специалист отмечает: чисто по-человечески водитель может пустить в салон маму с детской коляской и даже велосипедиста, если пассажиров мало и они никому не мешают. Что касается истории с Артемом, то верить только словам молодого человека в автопарке не могут.

— Где фото, что в салоне было 6 человек? По правилам велосипед и детскую коляску можно перевозить только в собранном виде, — уточняет Вячеслав Федорович.

По его словам, правило не касается только коляски-трости, которая занимает мало места и не считается крупногабаритным предметом.

Однако, в «Договоре перевозки пассажиров коммунальным пассажирским транспортом» Минсктранса сказано иначе: пассажир может бесплатно провозить инвалидную коляску, лыжи, удочку, ружье в чехле, мелкий садовый инвентарь, размеры которых в сумме измерений по длине, ширине и высоте не превышают 200 сантиметров, детский велосипед, санки и коляску.

Читатель Артем прислал в редакцию видео, на котором зафиксирован номер автобуса, а также скриншот, в какой день и в котором часу была сделана съемка. В автопарке № 6 попытались найти водителя № 70, чтобы услышать историю из первых уст, но не смогли.

— GPS показывает, этот автобус стоял в парке. На линию он выехал только в 5.00 12 июля, — ответили в автопарке.