В Ракове хотят поставить первый в мире памятник бюстгальтеру 8 13.07.2017, 16:12

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Фото с сайта jewishnews.com.ua

Когда-то придумка Иды Розенталь из Ракова перевернула мир женской моды.

Четыре года назад в Ракове Воложинскиого района собрались создать памятник современному бюстгальтеру, который изобрела рожденная здесь Ида Розенталь. Еще раньше была озвучена идея о проведении там же масштабного фестиваля в честь этого атрибута нижнего белья. Однако до сих пор в агрогородке нет ни того, ни другого. Корреспондент mlyn.by разобралась, почему.

Придумка Иды Розенталь и ее супруга Вильяма перевернула мир. Им пришло в голову разделить лифчик на чашечки, которые крепились к ленте и бретелям — так родился прототип современного бюстгальтера. Именно Розенталям принадлежит и создание буквенной системы размеров нижнего белья (A, B, C, D), которая используются до сих пор.

До переезда в США Иду Розенталь звали Итель Коганович. Она родилась в семье переписчика священных еврейских книг и держательницы молочной лавки. Была старшей из семерых детей. Уже в 13 лет Итель открыла в Ракове свою первую швейную мастерскую и взяла в подмастерья младшую сестру.

Сейчас в Ракове на месте дома Когановичей современный универсам. Торгуют там лишь продуктами питания и хозяйскими принадлежностями. Нет на здании и памятной таблички о том, что здесь родилась известная личность

Через 3 года Итель решилась уехать на заработки в Варшаву – негласную модную столицу западных окраин Российской империи. Затем уроженка Ракова навсегда иммигрировала в Америку. Там поменяла имя и фамилию и вышла замуж за уроженца Беларуси. Вместе они основали компанию Maidenform (в переводе «девичья форма»), которая перевернула мир женского нижнего белья и принесла нашим соотечественникам десятки миллионов долларов. Розентали вошли в число самых успешных инноваторов и бизнесменов США.

Спустя 95 лет компания Maidenform, созданная двумя иммигрантами из Беларуси, больше не принадлежит роду Розенталь – цепочка наследниц бизнеса Иды и Уильяма оборвалась на их внучках. Они не обладали достаточным талантом для ведения дел. В 1997 году Maidenform была объявлена банкротом. Но легендарная линия женского белья до сих пор существует. Она специализируется на производстве высокотехнологичного корректирующего белья, ношение которого помогает бороться с целлюлитом, и имеет в своем арсенале коллекцию бюстгальтеров, способных визуально увеличить грудь на два размера.

В 60-е годы американская пресса включила Иду Розенталь в число 50 самых влиятельных женщин страны (фото с сайта interfax.by)

Увековечить память о легендарной землячке на ее родине в Ракове – идея основателя местной творческой мастерской «Ислочь» Василия Рубцова. Таким образом он надеется привлечь больше внимания к личности Иды Розенталь. К слову, многие местные жители о сделанном ею перевороте в модной индустрии и небывалом успехе за океаном даже не знают.

– В Ракове о землячке говорят, но не так активно, как хотелось бы, – рассказывает Василий. – Эту тему затрагивают скорее местные историки, порой интересуются журналисты.

Василий Рубц

А вот для гостей многочисленных агроусадеб вокруг Ракова настоящим сюрпризом становится новость о том, что родом из этих краев изобретательница современного бюстгальтера.

Подавляющее большинство гостей Воложинского района знает только то, что в XVIII веке неподалеку от этих мест действовала известная на всю Европу Налибокская мануфактура, основала которую Анна Радзивилл. От нее не осталось и следа, но стеклянную и хрустальную посуду ручной работы в традициях трехвековой давности сейчас создают в мастерской «Ислочь». Собственно, занимаясь резьбой по хрусталю, Василий Рубцов и пришел к мысли о том, что из этого материала могла бы получиться неплохая скульптура, посвященная изобретению Иды Розенталь.

Монумент женскому бюстгальтеру установят рядом с этой мастерской в переулке Северный Ракова

– Я очень долго думал над концепцией будущего монумента, – делится мастер. – Его установим прямо возле мастерской «Ислочь». Памятник подсветим, сделаем скамеечку для отдыха рядом. Председатель Раковского сельсовета идею памятника одобрил. Единственное пожелание, которое он высказал, чтобы было «без порнографии», – смеется Василий. – Собственно, я тоже считаю, что нужно все сделать завуалированно.

На данный момент у Рубцова мысль такая: обрамить валуны в кованный каркас с хрустальными элементами. Прозрачные камни будут намекать на женские прелести, а кованное обрамление – на тот самый бюстгальтер.

– А к памятнику прикрепим для туристов табличку: у того, кто потрет эти камни, грудь вырастет до 5-го размера, – смеется автор идеи монумента.

– И в Раков бросятся тысячи женщин, – фантазирую вместе с Василием.

А вообще тысячи дам с удовольствием посетили бы фестиваль бюстгальтеров, который планировали провести в этом небольшом агрогородке Воложинского района. К сожалению, это так и осталось в планах.

Впервые идея проведения в Ракове подобного праздника прозвучала в 2011 году, когда Воложин посетили израильские эксперты в области туризма. Узнав, что именно в Ракове родилась и до 18 лет жила осчастливившая женщин новой моделью белья Ида Розенталь, они недоумевали: почему местные власти до сих пор не использовали этот козырь для привлечения туристов?

Впрочем, идею подхватили. Маркетологи отмечали сплошные плюсы данного мероприятия: во-первых, тема не избитая (праздник женского белья может собрать в десять раз больше гостей, чем привычные «продуктовые» фестивали – Авт.), во-вторых, исторически «привязана» к местности. На обсуждение задумки собирали даже производителей отечественного нижнего белья. Им задумка очень понравилась, но выделять деньги на ее реализацию они не стали: на тот момент у компаний были проблемы с продажей продукции.

Василий Рубцов вспоминает, что организовывать праздник бюстгальтеров в Ракове вызывалась одна компания, специализирующаяся на проведении фестивалей. Правда, оказалось, что они хотели просто нажиться на этом мероприятии.

– Они не «горели» самой темой, – говорит мастер. – Лучше мы без их участия сделаем такой фестиваль. Мне кажется, его можно было бы совместить с модным показом коллекций летней одежды и нижнего белья. Места для установки подиумов в Ракове хватит.

Кстати, Рубцов предпринимал попытки связаться с наследниками Иды Розенталь в Штатах. Предлагал отметить юбилейную дату со дня основания предприятия на родине изобретательницы. Но письмо так и осталось без ответа…

Председатель Раковского сельского Совета депутатов и сельского исполнительного комитета Александр Мякинко говорит, что в 2014 году фестиваль не удался из-за слишком коротких сроков, в которые его хотели организовать.

– Не хватило времени, чтобы собрать публику, благодаря которой мероприятие окупилось бы. Тогда близилась осень, а в холодную погоду такое мероприятие не устроишь, – рассказал председатель.

На вопрос о том, есть ли место Раковскому фестивалю бюстгальтеров в будущем, Александр Мякинко пока не готов ответить – сейчас силы местных властей направлены на организацию праздника культур, который пройдет в агрогородке в начале сентября.

Фото с сайта Kyky.org

А тем временем в маленьком Ракове, где родилась женщина, изменившая мировую индустрию нижнего белья, нет даже маленького памятного знака на месте, где стоял дом ее родителей, в котором она родилась и росла. Сейчас там находится большой универсам. Бюстгальтерами в нем, кстати, не торгуют. Лишь продуктами питания и хозяйскими принадлежностями. Хотя я, туристка, знающая о корнях Иды Розенталь, с удовольствием купила бы если не предмет дамского туалета, то хотя бы брелок в виде него.

Двухметровый и трехсоткилограммовый земной шар, усыпанный предметами нижнего белья, расположен в украинской столице. Его установили в честь Всеукраинского Дня белья. Скульптура – макет земного шара, состоящего из элементов женского нижнего белья. По задумке автора, памятник является символом женской красоты, которая способна покорить абсолютно все на нашей планете.