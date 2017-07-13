Милиция не может найти хулиганов, напавших на дом Константина Жуковского 5 13.07.2017, 16:19

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При этом назвавшие себя россиянами хулиганы несколько раз оскорбляли не только журналиста, но и саму милицию.

Гомельский общественный активист и журналист-фрилансер Константин Жуковский 12 июля обратился в милицию с повторной заявлением о нападении на его дом хулиганов, сообщает «Радыё Рацыя».

Как сообщил Жуковский журналистам, 3 июля, в День Независимости, на улице Тельмана неизвестный вышел из автомобиля и начал справлять нужду возле дома активиста.

«Я сделал ему замечание, в ответ он начал ругаться матом, оскорблять меня и белорусский язык, на котором я разговаривал, пытался спровоцировать драку. После того, как я вызвал милицию, хулиган вместе с собутыльниками уехал. Я написал заявление. Примерно через два часа компания из трех человек вернулась и снова принялась оскорблять меня, они подошли к ограде, ругались матом, требовали, чтобы я говорил по-русски. Хулиганы утверждали, что они граждане России, оскорбляли нашу страну, милицию, говорили, что им плевать на нашу власть, потому что они россияне. Также угрожали физической расправой. Я снова вызвал наряд и написал заявление с просьбой о возбуждении уголовного дела», - рассказал гомельчанин.

12 июля тот же мужчина снова приезжал к дому Жуковского и продолжал оскорблять его. Поэтому активист написал повторное заявление.

Накануне из ОВД Центрального района Гомеля пришел ответ на первое заявление активиста. В письме милиция сообщает, что по результатам проверки принято решение об окончании административного дела, поскольку за время проверки правонарушитель не был найден.

В то же время отмечается, что при установлении личности хулигана будет составлен протокол по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство). Ответ из милиции пришел на белорусском языке с лексическими и грамматическими ошибками.

«Двойные стандарты власть использует давно, - считает Жуковский, комментируя то, что милиция не может найти хулиганов. – «Русский мир» не трогают, так недалеко и до Гомельской Народной Республики, но тогда уже поздно будет».