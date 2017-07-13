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Трамп прибыл с визитом во Францию

  • 13.07.2017, 16:29
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Фото: AP

Президент США отметит День взятия Бастилии и проведет переговоры с Макроном по обузданию терроризма.

Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает «Голос Америки».

Он также примет участие в торжествах по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии, а также 100-летия вступления американских войск в Первую мировую войну.

Трамп обсудит с Макроном целый ряд вопросов, включая угрозу терроризма.

Год назад Трамп говорил, что ситуация в Париже «вышла из-под контроля и стала очень опасной» из-за действий террористов.

Относительно недавно он предположил, что атаки «Исламского государства» негативно отразились на Париже, как туристическом центре мирового класса.

В пятницу Трамп и его жена Мелания посетят ежегодный парад по случаю Дня взятия Бастилии, в котором будут участвовать как французские, так и американские военнослужащие.


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