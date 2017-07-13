Белорусы в НХЛ – товар штучный Вадим Кнырко, «Трибуна»

13.07.2017, 16:40

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Степан Фальковский

Фото: Hockey Writers

И для отечественного болельщика особенно ценный.

Наши в сильнейшей лиге мира в последние годы не блещут. После отъезда Костицыных в КХЛ на полноценном энхаэловском контракте остался лишь Михаил Грабовский, да и того, к сожалению, замучили травмы, из-за чего пришлось вычеркнуть из карьеры целый год. Дай Бог, в «Вегасе» дело пойдет.

Надеялись, что получится у Дмитрия Коробова и Романа Граборенко, но доверия энхаэловских тренеров к белорусским защитникам хватило всего на 4 матча. Сейчас Коробов уверенно занимает место в основе минского «Динамо», а Граборенко после пары месяцев в Минске ищет новую команду.

Пожалуй, следующим главным кандидатом на дебют в НХЛ является Степан Фальковский. Большой защитник постепенно шагает по ступенькам заокеанского хоккея. Остался один шаг – на самую высокую ступень.

Фальковский уехал в Америку два года назад. Провел сезон за «Оттаву» в юниорской лиге Онтарио. Надо сказать, проявил себя очень здорово – в своей команде уж точно был одним из лучших защитников. 10+25 в 63 матчах – отличная заявка. Этого хватило, чтобы драфтануться в 7-м раунде – белоруса утащили за собой «огоньки» из Калгари.

В НХЛ Фальковскому пробиться сходу не удалось. Прошлой осенью Степан с еще одним нашим защитником и экс-партнером по «молодежке» Романом Дюковым принял участие в кэмпе «Флэймз». Но с главной командой белорусы отработали совсем мало. Ребят спустили в ахаэловский фарм, но и там надолго задержаться не удалось. В итоге Фальковский с Дюковым буквально за неделю рухнули из лагеря основы «Калгари» в кэмп аж третьей команды системы – «Адирондак Тандер» из лиги Восточного побережья (ECHL).

– Об НХЛ я иллюзий не питал изначально. Думал, получится закрепиться хотя бы в АХЛ, – говорил Фальковский пару месяцев назад. – Но меня спустили в ECHL. Что ж поделать – тренерам виднее. Значит, не подходил по каким-то качествам. Буду работать, а там, может, и шанс появится.

В итоге за год шанс предоставился только Роману Дюкову. Да и то: защитника подняли в «Стоктон», а уже через пару дней отправили обратно – ни одного матча за команду АХЛ Дюков не сыграл.

По сути, предыдущий сезон для Фальковского стал дебютным во взрослом хоккее. Оценить этот самый переход однозначно вряд ли получится. С одной стороны – отличная для защитника статистика. С другой – смазанный плей-офф и парочка негативных моментов, о которых сам Степан прекрасно знает (об этом ниже). Ну и с адаптацией к «мужикам» были некоторые проблемки. Из-за этого Фальковский долгое время не мог нормально вкатиться в сезон, а ударный отрезок начался лишь после Нового года.

– В лиге Онтарио хоккей был несколько иной, – рассуждал Фальковский. – Молодые хоккеисты играют побыстрее – от этого и темп игры был соответствующий. А в ECHL ребята в общей массе постарше. Есть очень возрастные опытные хоккеисты. Здесь игра более размеренная, что ли. Но стало сложнее от того, что соперники физически более выносливые и мастеровитые.

Но в январе и феврале Степан просто взорвал «Ист коаст». В 14 матчах Фальковский забросил 16 шайб. 16! Защитник!!! Белорус был в огне. Мочил соперников дублями, однажды разразился хет-триком – просто уничтожал. «Зверь!» – писали про него на хоккейных форумах. Результативность белоруса на этом отрезке объяснялась очень просто: Фальковский начал получать много игрового времени в большинстве и стал больше бросать.

Сам Фальковский свою результативность объяснял тем, что просто нашел свою точку – в круге вбрасывания. Бросал преимущественно уантаймером – чтобы соперники не накрыли, да и для вратаря в таких условиях меньше шансов. В остальном же игра хоккеиста практически не претерпела изменений.

– Партнеры на меня здорово играют: распасовывают так, что моя задача упрощается до максимума – просто попади в ворота и принеси результат. Стараюсь! Собственно, в начале сезона я тоже получал смены в большинстве, но тогда почему-то не шло. А вот после Нового года нашел свою точку. Оттуда и бросаю. Пока попадаю :). Перед матчами обращаю внимание на вратаря соперника. Если в воротах большой парень, стараюсь бросать низом – шансы на гол увеличиваются. Если же вратарь невысокий, вернее бросать в верхний. Все просто на самом деле. Ну а когда мне шайбу отдают, я уже не смотрю, куда бросаю – просто вкладываю всю силу :).

Всего за год Фальковский забросил 21 раз и отдал 13 голевых передач – подобной результативности у защитника не было даже тогда, когда он выступал в системе «Юности». К сожалению, отличные действия впереди немножко омрачались работой сзади. Показатель полезности Фальковского за год в «Тандер» – «-4». Возможно, именно эта цифра и стала камнем преткновения для перехода на более высокий уровень уже в прошлом сезоне. Для сравнения: у Дюкова в этой же команде было «+17».

– За своими голами и передачами вообще не слежу, – признавался Фальковский. – Здорово, конечно, что стал лучшим бомбардиром среди защитников. Ну и что? Для защитника шайбы не так уж и важны. Меня гораздо больше интересует мой показатель полезности – и вот тут мне похвастаться нечем. Шайбы в большинстве мне плюсов, к сожалению, не прибавляют. Надо что-то делать с действиями в обороне, чтобы из минусов выйти в плюс. Все-таки скаутов гораздо больше впечатлит момент, если защитник будет с положительным показателем полезности, а не с десятком заброшенных шайб.

Но, в принципе, игру в обороне Фальковский еще способен подправить. Парню всего-то 20. Обладает хорошим катанием при внушительных росто-весовых характеристиках (200 см, 100 кг). Главное сейчас – внимательно слушать, что говорят тренеры, и набираться опыта. И активнее пользоваться своими габаритами – есть ощущение, что белорус на льду врубает их не на полную мощность.

Весьма удивительно, но «Калгари» летом отказался от прав на белоруса. Из-за этого даже некоторые болельщики «Флэймз» вознегодовали в сети – мол, терять Фальковского было нельзя. Степана, кажется, на форумах полюбили. Называли «Наш седьмой номер» и «Фальк». Но руководители «Калгари» дальше решили идти без белоруса.

Без клуба Фальковский оставался буквально пару дней, после чего защитник подписал контракт новичка с «Лос-Анджелесом». Контракт внушительный – на три года. Хотя, разумеется, сразу же в «Кингз» Степана возьмут едва ли – для начала придется чуть попотеть в фарме из АХЛ «Онтарио». Но АХЛ – это уже новый уровень.

Если не касаться игровых моментов, то помешать дальнейшему развитию Фальковского могут лишь два момента. Первый – застенчивость. Степан очень скромный в общении парень, а НХЛ любит наглых. Второй – незнание языка. За два года в Северной Америке Фальковский до сих пор не подружился с английским. И хорошо, что в «Адирондаке» было несколько русскоязычных парней – без них пришлось бы тяжело.

– С английским дела обстоят сложновато. Но я понимаю почти все. Гораздо большие трудности с изложением своих мыслей. Проблемы с языком только в быту появляются. До сих пор не расстаюсь с «гугл транслейтом» :). А на площадке все проще – язык хоккея универсален.

Кстати, после подписания контракта с «Кингз» Фальковский оставил в своем «инстаграме» мотивирующее сообщение. На двух языках.

Похоже, без «гугл транслейта» тут тоже не обошлось :).

Вадим Кнырко, «Трибуна»