закрыть
13 июля 2017, четверг, 18:44
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Найден напиток, способный улучшить генетику человека

3
  • 13.07.2017, 16:52
  • 6,895

К сенсационным выводам пришли ученые из области молекулярной генетики.

Чай способен снижать риск сердечных заболеваний, уменьшать кровяное давление, защищать от многих видов рака.

Но это еще не все — последние исследования показали, что употребление чая способно изменять структуру ДНК в лучшую сторону.

Привычки и окружающая среда могут инициировать в организме химические изменения, которые влияют на то, какие гены задействуются в работе организма или, наоборот, исчезают.

Эта область исследования генов называется эпигенетика. В новом исследовании, опубликованном в журнале Human Molecular Genetics (перевод – newsyou.info), употребление чая женщинами было связано с эпигенетическими изменениями в 28 различных положениях генов, которые взаимодействуют в том числе с раковыми клетками и влияют на метаболизм эстрогенов.

В то же время кофе не влияет на эпигенетические изменения, хотя оба напитка богаты антиоксидантами. Эти изменения не наблюдались у мужчин, которые пили чай — это может быть связано с тем, что напиток влияет на женщин через связь с эстрогенами. Статьи по теме Какой чай самый полезный для здоровья Смиритесь уже: зеленый чай вообще не полезен для здоровья! Ученые не советуют запивать витамины чаем и кофе.


Мнение

У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников
Боже, храни Америку!
Боже, храни Америку! Лилия Шевцова
Конфискуйте «мавзолеи» Лукашеску
Конфискуйте «мавзолеи» Лукашеску Ольга Николайчик
G20 и визит Тиллерсона. Новый этап большой игры
G20 и визит Тиллерсона. Новый этап большой игры Богдан Яременко


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны