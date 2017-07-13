Студенты, не молчите! 1 13.07.2017, 17:11

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События последних месяцев еще раз напомнили нам, какие методы используют власти в борьбе с теми, кто не хочет молчать.

Конечно, репрессии затронули самую активную часть молодежи. Весенние отчисления из белорусских вузов связаны с акциями протестов нетунеядцев, которые в феврале и марте волной прошли по стране.

Официальной причиной исключений в большинстве случаев стал «пропуск занятий» и «неисполнение обязанностей учащегося». На самом деле молодых людей наказывают за их гражданскую позицию и общественно-политическую активность.

Пока известно, что руководство учебных заведений с начала 2017-го года отчислило 6 активистов, но список явно неполный и может дополниться.

Среди тех, кто пострадал за свои взгляды:

Юрий Лукашевич — лидер «Молодежи БНФ», студент 1 курса исторического факультета БГУ. Администрации не понравилось, что парень участвовал в защите Куропат. В марте в течение недели ему вынесли сразу два письменных выговора за прогулы и на основании этого распрощались. В университете уверяли, что отчисление не связано с его политическими взглядами. Причина — в академической неуспеваемости и прогулах. Активист судился за восстановление, но ему отказали в возможности вернуться на факультет.

Кристиан Шинкевич обучался на 2 курсе БГПУ. 25 марта его задержали в офисе «Весны» во время инструктажа накануне наблюдения за акцией Дня Воли. 26 марта его снова задержали во время акции протеста на Октябрьской площади. Ночь он провел на Окрестина.

Парня судили за мелкое хулиганство и оштрафовали. После освобождения Кристиан узнал, что приказ о его отчислении подписали еще накануне Дня Воли. Причина — «невыполнение обязанностей учащегося». Юноша также жаловался на незаконное исключение, но не добился правосудия.

В Могилеве с МГУ имени Кулешова за участие в марше нетунеядцев отчислили студентку последнего курса Елену Кисель. Девушку задержали 15 марта и присудили штраф. Через несколько дней ее вызвали в деканат на «воспитательную беседу». Через несколько дней ей вынесли выговор за пропуск занятий.

Артем Ковалев — обучался на 2 курсе Брестского государственного университета на социально-педагогическом факультете. 24 мая накануне Дня Воли декан сказала Артему, что если он пропустит пары в субботу, его отчислят. Декан также позвонила его матери, и предупредила, что если его заметят на митинге, то отчислят.

25 марта он пришел на занятия, после которых в свободное время поехал в Минск — с передачей задержанному брату. Несмотря на то, что он выполнил приказание, 27 марта она написала жалобу в ректорат, что послужило причиной отчисления.

Игорь Нелипович — бывший студент Брестского государственного университета имени Пушкина. Парень учился на историческом факультете на специальности «археология».

Участника анархистской группы оштрафовали на 230 рублей за участие в марше нетунеядцев 5 марта. После этого еще несколько раз вызывали на беседу в деканат, а в интернат приходили представители администрации и милиции. 16 марта Игоря отчислили на основании двух выговоров: за административное правонарушение и 30 часов пропусков. По словам активиста, многие из его однокурсников пропускали до 300 часов без негативных результатов.

Николай Логвинов — активист «Молодежи БНФ», студент Минского государственного политехнического колледжа. Николая задержали в столице 14 марта. На молодого человека составили протокол за «нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий» и отвезли в суд Первомайского района, где судья Анастасия Попко наказала его штрафом в размере 5 базовых величин.

Выход есть всегда

Правозащитники советуют не молчать о фактах давления со стороны руководства ВУЗа и обращаться за помощью. Если не удалось отстоять свое право на обучение в суде, есть шанс продолжить его за границей.

Польша возобновила набор на программу Калиновского после антитунеядских протестов.

Больше о стипендиальной программе и условиях поступления смотрите здесь.

Как пояснили belsat.eu в секретариате программы Калиновского, набор открыт, и бюро принимает заявки от потенциальных участников.

«Уже у нас есть документы приблизительно 10-15 человек. Пока трудно говорить о конкретных цифрах, но набор идет. Также пока неизвестно, сколько мест выделят для репрессированных, все зависит от количества заявок. Подавать документы можно в бюро движения Солидарности «Разам», а также в польском посольстве», — рассказал секретарь программы Калиновского Матей Вильчиньски.

Стипендиальная программа имени Кастуся Калиновского была учреждена после Площади в 2006-ом. Тогда власти начали мстить участникам протеста — увольнять с работы и отчислять из вузов.

Польское правительство за сутки разработало и подписало проект помощи — Программу Калиновского. Во время первого набора польские университеты приняли 244 участника. Позже на учебу ежегодно приезжали около 50 человек. В прошлом году — только 25.