Путин собирается вернуть Донбасс Украине? 11 13.07.2017, 17:19

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Упрощение получения паспортов РФ для украинцев связано с планами Кремля по Донбассу.

Госдума РФ 12 июля приняла во втором чтении законопроект, который позволяет украинцам, желающим получить гражданство России, не предоставлять справку об отказе от украинского гражданства от органов Украины соответствующей компетенции.

Для получения российского паспорта будет достаточно нотариально заверенной копии заявления. О том, что это говорит о планах Владимира Путина в отношении оккупированного Донбасса, "Апострофу" рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

- Принятие Государственной думой поправки, которая упрощает украинцам получение гражданства России, имеет существенное отношение к Донбассу. Но речь идет не об интеграции территорий, чего Путин себе позволить не может, потому что это связано с большими административными, политическими, дипломатическими и экономическими (ведь сразу появится следующий цикл санкций) издержками. Территории он присоединить не может, поэтому приходится думать о том, как выйти из этого, в общем, провалившегося проекта "Новороссия" с выражением победы на лице.

А выход только один: заявить, что все люди оттуда выехали. И не важно, сколько людей выехало в Россию. Ведь наверняка будет значительное число людей, которые хотели бы с этой, сейчас зачумленной, территории уехать. Значительная часть – миллион с лишним – уехали на запад, то есть на подконтрольные украинской власти территории. Наверное, половина оставшихся, а может быть, треть предпочтет получить российское гражданство. И уж точно все те, кто хоть как-то засветился в органах ДНР-ЛНР или в числе комбатантов. Им, так или иначе, надо с этой территории уезжать, если она отойдет к Украине.

Я думаю, что в плане Путина – эту территорию отдать Украине. Даже не отдать, а впихнуть Украине. В моем представлении этот вариант с упрощенным предоставлением гражданства - открытое окно (или форточка) для тех в ДНР-ЛНР, которые "наследили" на этой территории, которым совершенно нельзя там оставаться, когда и если она попадет под украинский контроль. Чтобы они могли легко, в большом количестве, уехать в Россию. Это подготовка к впихиванию ДНР-ЛНР назад за шиворот господину Порошенко. В принципе, это соответствует долгосрочным планам Путина. Единственное, что надо - от этой территории каким-то образом избавиться, не потеряв лица. Это серьезно, потому что обвинения, что Путин сливает Донбасс, делаются все громче. И, в общем-то, они обоснованы. Потому что ничего другого с Донбассом, кроме как слить, он не может сделать.

Гораздо лучше иметь эту территорию в составе Украины, чтобы бюджет и правительство украинские отвечали за вынос разбитой в течение трехлетнего "банкета" посуды, чтобы все издержки были на стороне украинских властей, а де-факто политическое влияние и контроль были в руках ФСБ. Чтобы там сохранились агенты влияния ФСБ, сформировались идеологические противостояния, голосовали против всех киевских инициатив, чтобы максимально тормозили любые либеральные экономические реформы, которые в Украине и так идут трудно. В этом смысле, конечно, для Кремля удобнее держать Донбасс официально в структуре Киева, не отвечать за него и в то же время иметь рычаг влияния на политическую ситуацию на Востоке Украины. Это вариант "Приднестровья №2".