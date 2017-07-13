В Лос-Анджелесе состоялась премьера седьмого сезона «Игры престолов» 13.07.2017, 17:33

Новый сезон «Игры престолов» начнется на HBO 16 июля, в нем будет семь серий.

12 июля в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера седьмого сезона сериала "Игра престолов".

Об этом сообщает The Telegraph.

На премьеру приехали Кит Харингтон (Джон Сноу), Софи Тернер (Санса Старк), Мэйси Уильямс (Арья Старк), Роуз Лесли (Игритт), Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт), Николас Костер Вальдау (Джейме Ланнистер) и Айзек Хэмпстед-Райт.

Сериал "Игра престолов" телеканала HBO является одним из самых дорогих и самых популярных сериалов современности. Трансляция сериала началась в 2011 году. В его основу лег цикл романов в жанре фэнтези американского писателя Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".

Новый сезон на телеканале HBO начнется 16 июля. В нем будет семь серий.