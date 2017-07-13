Дорогу к аэропорту перекроют из-за «следственного эксперимента» 6 13.07.2017, 17:40

Очевидно, будет расследоваться недавнее ДТП с лосем.

Движение будет ограничено 14 июля на транспортной развязке 14-го км автодороги Минск — Национальный аэропорт Минск.

Об этом сообщает агентство «Минск-новости».

— С 10:00 до 12:00 движение транспортных средств будет ограничено на транспортной развязке в районе подъезда к складам ОДО «Виталюр» в Минском районе. Здесь запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, — рассказали в УСК по Минской области.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.

Напомним, 9 июля на автодороге М2 Минск — Национальный аэропорт вблизи торгового предприятия «Виталюр» в Минском районе произошло ДТП с лосем — на него был совершен наезд. К счастью, в аварии люди не пострадали. Mazda получила значительные механические повреждения. Животное погибло.