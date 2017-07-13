Культовый универсам «Центральный» закрывают на ремонт 13.07.2017, 18:08

Фото: onliner.by

Один из старейших магазинов Минска обретет новый вид.

Руководитель отдела маркетинга универсама «Центральный» Юрий Заболотный рассказал CityDog.by, что в следующий понедельник торговый зал на 2 этаже культового универсама «Центральный» закрывается на ремонт. Ремонт закончат до 10 августа.

В торговом зале поменяют стилистику интерьера (над этим работает архитектор Олег Капустин), поставят новое торговое оборудование, персонал оденут в новую дизайнерскую форму, появится бесплатная услуга «поможем донести ваши покупки».

Чуть позже на фасаде магазина появится обновленный логотип «Центрального» – его разработал известный белорусский дизайнер, участник международных фестивалей рекламы.

«Неизменным останется лишь первый этаж универсама – кафетерий с его барельефами и лепниной, которые являются архитектурной ценностью города», – рассказал Юрий Заболотный. Во время ремонта кафетерий будет работать.

Универсам «Центральный» – один из старейших магазинов Минска, он открылся в 1954 году. Сегодня это закрытое акционерное общество, у которого около 150 акционеров, в том числе действующие и бывшие сотрудники универсама. В универсаме работают около 250 человек.