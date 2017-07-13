Тайны «амбарных книг» Путина 2 Виталий Портников, Liga.net

13.07.2017, 19:44

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Виталий Портников

Фото: Facebook

Зачем вброшена тема влияния Киева на выборы в США.

На фоне скандала вокруг публикации переписки старшего сына президента Соединенных Штатов Дональда Трампа-младшего и его встречи с близкой к российским властям юристом Натальей Весельницкой в политическое пространство США вновь была вброшена украинская тема. И не просто вброшена. О возможном "вмешательстве" Украины в президентскую предвыборную кампанию спросил у возможного нового директора ФБР Кристофера Рэя сенатор-республиканец Линдси Грэм, известный своей жесткой позицией по отношению к Кремлю. О возможном вмешательстве Украины - со ссылкой на ту самую статью на портале Politico, о которой говорил Рэю сенатор Грэм - твердят и сочувствующие семье Трампов консервативные комментаторы. Суть этих напоминаний практически та же, что и в упомянутой статье - доказать, что "все делают это". Что точно также, как республиканцы могли прибегать к помощи сомнительных российских источников для того, чтобы получить компромат на бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон, и демократы могли сотрудничать с украинцами, чтобы те помогли им скомпрометировать Трампа.

Не сомневаюсь, что подобная тактика может быть важна для обработки общественного мнения. Хотя совершенно не ясно, зачем это общественное мнение обрабатывать в условиях очевидной поляризации мнений в Соединенных Штатах. Сторонники Дональда Трампа в любом случае не собираются обращать внимание на какие бы то ни было обвинения в адрес своего кумира - даже если эти обвинения будут подтверждены конкретными неопровержимыми фактами. Я берусь даже утверждать, что если таких фактов накопится на импичмент Трампа, его поклонники будут уверены, что строительный магнат пал жертвой "заговора вашингтонской элиты" даже не против Трампа, а против "маленького американца", интересы которого по неисповедимым причинам взялся защищать эксцентричный миллиардер.

А сторонникам Клинтон ничего и доказывать не нужно. Они и так уверены, что Трамп - российский агент, а в тумбочке у Путина хранится неопровержимый компромат на миллиардера - потому-то новый американский президент так очевидно лебезит перед российским коллегой и называет встречи с ним "большой честью". Он просто боится - и никакие доказательства тут не нужны.

Поэтому обмен обвинениями и репортажами на сочувствующих телевизионных каналах мало что добавит. А вот с юридической точки зрения попытка уравнять российский и украинский "вклад" в выборы может оказаться очередной ловушкой для американского президента и его окружения - в особенности если обстоятельствами, которые были изложены в пресловутой публикации на портале Politico заинтересуется ФБР.

Понятно, что посольство Украины в Соединенных Штатах и другие официальные лица в нашей стране будут опровергать любую возможность участия Киева в американской предвыборной кампании. Но давайте посмотрим, в чем обвиняют Украину. А в том, что украинское дипломатическое представительство тесно сотрудничало с американкой украинского происхождения и "контрактницей" избирательного штаба демократов Александрой Чалупой, помогая ей в сборе компрометирующей информации о тогдашнем руководителе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте.

Но то, что Украина предоставляла такую информацию, не было никаким секретом даже во время избирательной кампании. Информация об упоминании Манафорта в так называемой "амбарной книге" Партии Регионов не могла быть обнародована без ведома официальных структур. Пресс-конференцию, на который были оглашены якобы компрометирующие Манафорта факты, проводило тоже официальное лицо - депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, которому приписывают хорошие отношения с одним из друзей и даже спонсоров семьи Клинтонов в Украине - Виктором Пинчуком. Но Лещенко не проводил свою пресс-конференцию в маске, он вполне открыто говорил об обвинениях в адрес Манафорта. И, кстати, именно под напором этих обвинений Манафорту пришлось уйти из избирательного штаба Трампа, так как даже тогда политтехнолог оказался токсичен для будущего победителя президентских выборов. Но при этом в Украине никто не говорил о возможных связях Манафорта с Москвой - а исключительно о профессиональных и неформальных отношениях с Виктором Януковичем, Ринатом Ахметовым и руководством Партии Регионов. Никакой информацией о контактах Манафорта с россиянами Украина не обладала и не могла обладать, из предоставляемых фактов можно было сделать разве что эмпирический вывод о том, что контакты Манафорта с "регионалами" должны были вывести его на дорогу общения с Кремлем. И самое главное: предоставляемая информация никак не касалась личности Дональда Трампа, она могла свидетельствовать скорее о кадровой неразборчивости занявшегося большой политикой бизнесмена. Так что если ФБР действительно займется "украинским следом" в истории с американскими выборами, оно в лучшем для команды Трампа случае может обнаружить или не обнаружить контакты Манафорта с украинскими "регионалами", а в худшем для команды Трампа случае может обнаружить связи бывшего главы предвыборного штаба с Кремлем. Вот, собственно, и вся роль Украины - подлинная или мнимая.

Роль России состоит совершенно в другом. Во-первых, представители предвыборного окружения Трампа скрывали свои контакты с россиянами, обещавшими им помочь с информацией о Хиллари Клинтон. И не только с никому не известной до последнего времени Весельницкой, но и с российским послом Кисляком. Ни сын Трампа Трамп-младший, ни зять Трампа Кушнер, ни генеральный прокурор Сешнс, ни бывший помощник президента по национальной безопасности Флинн, ни Манафорт - практически никто не обнародовал этих контактов, даже тогда, когда нужно было заполнять официальную документацию и отвечать на вопросы конгрессменов. Конечно, потом, когда факты этих контактов раскрывались, они говорили, что все это совершенно не важно, что они забыли, что ничего не было - примерно это же сейчас говорит Дональд Трамп-младший в ответ на разоблачение своих контактов с Весельницкой. Но факт остается фактом: эти люди не хотели, чтобы о их контактах знали.

Во-вторых, Россия не обнародовала никаких данных из "амбарных книг". Но "кто-то" смог внедриться в почту национального комитета Демократической партии США, а еще "кто-то" мог осуществлять хакерские атаки во время выборов. И практически никто в американском истеблишменте не сомневается, что это - Кремль. А сам Дональд Трамп долгое время утверждал, что Россия здесь не при чем, а потом признал, что все же при чем, и даже спросил об этом Владимира Путина во время "великолепной", по собственному заявлению американского президента, встречи в Гамбурге. И до сих пор американский президент пытается нивелировать российскую роль в избирательной кампании, утверждая, что хакерским атаками могли бы заниматься и другие страны. Хотя никаких следов других стран в США не обнаружено. И украинских следов тоже.

Любой стране, конечно, хочется, чтобы главой союзного ей государства был бы сочувствующий ей политический деятель - давайте не будем делать вид, что это не так. Но у Украины никогда не было ни технических возможностей России, ни наглости России. Украина не может защитить от российских атак саму себя - не то что куда-то там вмешиваться. Именно поэтому Украина просто не может быть "другой Россией" - даже если и захочет. Не говоря уже о том, что украинские политики, в отличие от российских, просто вынуждены думать о последствиях своих действий - потому что эти последствия отражаются и на стране, и на их собственных избирательных перспективах. А Путина не интересует ни то, ни другое.

Именно поэтому все попытки перевести стрелки американских часов с московского времени на киевское выглядят желанием скрыть от общества действительно резонансную с точки зрения национальной безопасности США информацию. И они могут привести разве что к посрамлению тех, кто эти попытки затевает.

Виталий Портников, Liga.net