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Глава МВФ не исключила, что близок новый глобальный финансовый кризис

  • 13.07.2017, 18:28
Кристин Лагард
Фото с сайта economics.lb.ua

Мировые финансовые кризисы обычно случаются раз в 10 лет, напомнила глава МВФ.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард не исключает, что в ближайшее время может разразиться мировой финансовый кризис. Об этом она сказала в эфире телеканала CNBC, передает gordonua.com .

«Мы наблюдали циклы продолжительностью 10 лет. Это не исключает возникновения кризиса», – заявила Лагард.

В то же время она отметила, что глобальные кризисы отличаются непредсказуемостью.

«Откуда он придет и какую форму примет, мы не знаем. Как правило, кризис никогда не приходит оттуда, откуда мы ожидаем. Наш долг – предупредить глав министерств финансов, чтобы они были готовы. Убедитесь, что ваш финансовый сектор находится под пристальным контролем, хорошо отрегулирован, а финансовые институты здоровы», – добавила она.

Последний мировой финансовый кризис был зафиксирован в 2007–2008 годах. Он начался с ипотечного кризиса в США. Последствиями кризиса стало падение мирового ВВП (впервые после окончания Второй мировой войны) и снижение на 10% объемов торговли на планете.


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