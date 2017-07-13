«Попасть в IT и чтобы начальник не был дебил» 5 13.07.2017, 19:10

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Белорусы рассказали о работе своей мечты.

Кyky.org вышел на улицы Минска, чтобы спросить людей, что такое работа их мечты.

Павел, айтишник-музыкант

«Идеал в работе – это когда деньги платят, да и все, – смеется Павел. – Шучу, конечно, это не главное. Главное – любить то, что ты делаешь. Я работаю программистом в Лондоне, но за последние 30 лет IT-сфера меня порядком задолбала. Мой интерес – гитара и музыка. Я пишу песни, выступаю, но это не работа. Музыканту трудно стать богатым, поверьте, я знаю очень много талантливых музыкантов, и они не могут заработать. Как правило, они работают программистами, поварами – да кем угодно. Чтобы зарабатывать на хлебушек, приходится делать то, что надо, а творчество остается для души.

Мы с группой выступаем, у нас достаточно много выступлений, появляется множество хороших знакомых, например, племянник Эрика Клэптона, Уилл Джонс – мой очень хороший друг. Но мы выступаем только в рамках благотворительности. Я никогда не беру денег за свое выступление, считаю, что недостаточно хорош».

Дмитрий, менеджер по продажам

Фото из инстаграма

«Сейчас я работаю менеджером по продажам в одной из фирм Минска. Я продаю аудиотехнику. Меня моя работа вполне устраивает, потому что это работа с людьми – нравится то, что я, пусть и немного, но могу подарить людям счастье. Это меня устраивает. И по уровню зарплаты, относительно минских мерок, мне все тоже нравится. Плюс, поскольку я работаю еще и за процент, то мой доход зависит целиком и полностью от меня.

Идеальная работа, если говорить не о деньгах, то это волонтерство – помощь бедным и нуждающимся. В идеале, это помощь в социализации.

А для денег – открыть свой паб или бар, где играла бы хорошая музыка, гостям было бы комфортно и по-домашнему уютно, чтобы они не парились ни про обслуживание, ни про что-то другое. Это моя подростковая мечта, и я к этому иду.

А вот в раннем детстве кем я хотел стать, не помню. Сейчас маме позвоню…

– Мама, привет, кем я хотел стать, когда вырасту? (смеётся).

– Я понял. Пока.

Как бы странно это не звучало, но мама ответила, что я хотел стать электросварщиком».

Анна, инженер-программист

Фото из инстаграма

«Я очень довольна своей работой. Наверное, потому, что впервые в своей жизни я наконец-то чувствую значимость и важность того, чем занимаюсь. Ощущаю, что люди будут использовать мои разработки еще много-много лет после, пускай даже, не зная, что это сделала именно я. Это мой личный вклад и моя личная победа.

Идеальная работа – хорошо оплачиваемое хобби. Именно тогда человек может полностью раскрыть свой потенциал и не думать о том, как прожить до конца месяца и сократить расходы. Сфера может быть абсолютно любой, главное, чтобы человек вставал утром в понедельник без мысли «ненавижу свою работу».

Ольга, специалист по подбору персонала

Фото из инстаграма

«Я работаю специалистом по подбору персонала. Мне нравится постоянное общение с людьми. Все люди разные – мне надо понять каждого человека, «раскусить» его.

Я не хочу всегда заниматься только подбором. Поэтому планирую расширять свой функционал и заняться мотивацией и адаптацией персонала. Я довольна своей работой. С ней отчасти сбылось мое детское желание быть психологом.

Идеальная работа... Критерии простые: на первом месте у меня стоит коллектив. С этими людьми ты проводишь большую часть времени, поэтому важно, чтобы было комфортно работать, чтобы вы смотрели в одну сторону и помогали друг другу.

Очень важна возможность для профессионального и личного развития. Время идёт, и если ты стоишь на одном месте, надо что-то менять. Сфера идеальной работы – что-то связанное с технологиями и, скажем так, развитием будущего человечества. Так что это сфера IT. Почему? Как бы банально ни звучало, но, как минимум, из-за отсутствия совковой бюрократии и каких-то дурацких стереотипов».

Ольга, бариста

Фото из инстаграма

«На последнем курсе университета я ушла подрабатывать в кофейню, так в этой сфере и осталась. Говорят, сложно уйти из общепита – сейчас по-прежнему работаю бариста, но уже в другой кофейне. Мне нравится моя работа, не только, потому, что я решила связать жизнь с кофе, а больше из-за людей и новых знакомств, зачастую полезных.

Благодаря тому, что я уже достаточно хорошо знаю, где, что и как устроено в этом бизнесе, планирую, открыть свой кофепойнт. Не сделала этого до сих пор только из-за нехватки средств.

Одно время я пробовала себя в других отраслях. Пробовала работу по своему диплому маркетолога. Но поняла: в основном в компании, у которой открыта вакансия маркетолога, 80 процентов твоих обязанностей будут уделяться тупо звонкам по телефону. А я это ненавижу: сидеть, втюхивать, обзванивать.

Вообще, я плохо искала, конечно, но после нескольких попыток решила снова вернуться в кофейни, и мне попалось интересное предложение совмещать должность бариста с помощником руководителя – то есть на мне были идеи по продвижению, часть бухгалтерии, общение с поставщиками. Мне это нравилось, так как кроме общения с людьми можно было время от времени работать и с цифрами».

Федор, художник

«Я тунеядец, говорю сразу. Но и тунеядец может зарабатывать. У каждого, естественно, свое понимание, что такое идеальная работа. Но для меня главное – чтобы начальник не был дебил. Так меня выгнали из школы искусств, где я 25 лет преподавал. Пришел идиот директор и меня выгнал… Вот и все.

Может ли человек искусства зарабатывать у нас на своем творчестве? Как вам сказать. По секрету, если вы не из КГБ… (театральная пауза) Может».

Владимир, руководитель отдела продаж

Фото из FB

«Я испытываю настоящий драйв от продаж. Мне нравится возможность влиять на прибыль компании, радует моя команда. Так что я уже работаю на идеальной работе. Там, где человек может реализовать свой потенциал, достигая собственных целей, которые сопряжены с целями компании. За это его ценят в компании и платят по заслугам.

Наталья, хозяйка магазина подарков ручной работы

«Идеальная работа – это работа без начальника, работа на самого себя. Сначала, конечно, необходим опыт работы: лет пять, например, поработать под начальником. А потом уже открывать что-то свое и делать свою работу идеально. Приятно, что я только что описала свою работу. Еще в детстве я хотела открыть свой магазинчик, и я его открыла. Я хотела быть художником – я им и стала. В общем, все как хотелось, так и сложилось. Но для того, чтобы так произошло, понадобилось время, образование и опыт, как хороший, так и плохой. После этого появляется фундамент, на котором можно строить будущее.

Никогда не поздно начать все заново. И всегда, если ты с кем-то начинаешь какое-либо дело, надо подписывать партнерское соглашение, чтобы не оказаться потом в очень некрасивой ситуации. Даже если твой партнер – это лучший друг, кровный родственник или любимый муж».

Лука, музыкант

Фото из vk

«Я музыкант. Работаю преподавателем в музыкальной школе, диджеем, звукорежиссером, музыкантом на мероприятиях. В моей работе мне все нравится, особенно свободный график и независимость.

Я всегда хотел стать музыкантом. С детства. И это для меня идеальная работа – та, которую хочется совершать. Важнейшие критерии идеальности – свобода в деятельности, неконфликтное руководство и коллеги. А в самом идеальном случае – вообще отсутствие руководства».

Дмитрий, занимается рекламой

«Сейчас у меня идеальная работа. Я занимаюсь рекламой, рекламирую мобильные приложения и игры. Меня все устраивает. Планируем в скором времени делать свой софт. Мне это очень интересно.

Самое ценное в работе – причина, почему я не хотел бы ее менять: это сфера, в которой можно что-то сделать самому без особых инвестиций. К примеру, если ты работаешь в сфере общепита и хочешь открыть свой клуб, нужно очень много денег. В нашей сфере достаточно собрать толковую команду, потратить несколько месяцев своей жизни – и все, будет свой бизнес и свое дело. Всем советую!

В детстве хотел быть певцом, но петь, как оказалось, я не умею».