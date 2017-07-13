Правозащитники: За смерть школьницы «на картошке» должен быть наказан глава райисполкома 10 13.07.2017, 19:24

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Фото: tut.by

Правозащитники настаивают, чтобы против молодечненских чиновников было возбуждено уголовное дело.

Правозащитник «Весны» Валентин Стефанович обратился в прокуратуру Минской области с жалобой, в которой настаивает, чтобы против молодечненских чиновников было возбуждено уголовное дело за смерть школьницы «на картошке», передает «Радыё Свабода».

По словам Валентина Стефановича, к ответственности должны быть привлечены председатель Молодечненского райисполкома Александр Яхновец и начальник отдела образования Инна Драпезо, которые выдали незаконные, на его взгляд, распоряжения направить школьников на сбор картофеля.

Прежнее заявление правозащитника по этому вопросу было присоединено к уголовному делу.

«Я так и не был должным образом проинформирован о результатах рассмотрения моего заявления, что наводит меня на мысль об игнорировании должностными лицами Следственного комитета обозначенных в моем заявлении фактов.

Считаю, что проверка по моему заявлению была проведена ненадлежащим образом, и вместо того, чтобы рассмотреть мое заявление по существу, дать правовую оценку действиям должностных лиц Молодечненского райисполкома на предмет наличия в их действиях состава преступления, как того требует ст. 174 УПК Республики Беларусь, мое заявление было прикреплено к материалам уголовного дела «в качестве источника доказательств».

Считаю, что в действиях должностных лиц Молодечненского райисполкома Яхновца и Драпезо есть состав должностного преступления», - пишет в жалобе в прокуратуру Валентин Стефанович.

Правозащитник считает особенно тяжким последствием гибель в результате несчастного случая во время собирания картофеля восьмиклассницы Вики Попчени. Ее на работу направила администрация школы № 11 по распоряжению должностных лиц райисполкома.

«Привлечение сотрудников, учащихся предприятий и учебных заведений района для работ по уборке картофеля административными мерами в целях экономического развития района имело явно мобилизационный характер, что позволяет квалифицировать эту практику как принудительный труд», - пишет Валентин Стефанович.

Правозащитник просит прокуратуру Минской области провести дополнительную проверку и возбудить против чиновников уголовное дело.

12 июля суд Молодечненского района объявил приговор по делу гибели на картофеле 13-летней Вики Попченя.

Преподавательниц французского языка Ольгу Завадскую и физики Ирину Апанасевич, обвиняемых в ненадлежащем исполнении обязанностей по безопасности жизни и здоровью детей, повлекшее за собой по неосторожности смерть восьмиклассницы Вики Попчени, приговорили к 2 годам ограничения свободы без направления в места лишения свободы и штрафу в размере 100 базовых величин (2300 рублей).