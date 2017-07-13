Гром и молния: как защитить себя во время грозы 10 13.07.2017, 19:37

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Шесть простых правил, которые помогут обезопасить себя от этого природного явления.

В отличие от своих далеких предков, мы-то знаем, что гроза 0 это не наказание за грехи, ниспосланное Богом на землю, а вполне привычно природное явление, и еще мы знаем, что бояться надо не грома, а молнию. И хотя статистика говорит нам, что гибель от удара молнии случается крайне редко, нельзя недооценивать эту опасность.

Во время непогоды люди часто игнорируют элементарные правила безопасности.

Поражение молнией происходит обычно на открытых пространствах.

Hyser.com.ua напомнает о важных правилах, которые помогут обезопасить себя от этого природного явления.

1. Ни в коем случае нельзя прятаться под деревом.

Молния в первую очередь направляет свое действие именно на высокие предметы. Особенно опасными считаются дубы, ели, тополя и сосны.

2. Не стоит покидать укрытие сразу после дождя.

Помните, что опасность получить удар током сохраняется до тех пор, пока слышен гром. Чтобы определить, на каком расстоянии от вас находится молния, попробуйте засечь время между вспышкой света и раскатом. За 3 секунды звук проходит примерно 1 км. Если вы видите, что время от вспышки молнии до грома сокращается, то это значит, что гроза приближается и нужно немедленно идти в укрытие.

3. Нельзя продолжать движение на велосипеде или мотоцикле.

Если непогода застала вас на дороге — необходимо переждать грозу на расстоянии не менее 30 метров от своего транспортного средства. Если же вы ехали на машине, остановитесь, закройте окна и переждите грозу.

4. Нельзя купаться во время грозы.

Желательно, чтобы рядом с вами вообще не было реки, пруда или озера. Помните, что вода — отличный проводник тока, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от нее.

5. Постарайтесь не держать в руках остроконечные металлические предметы: зонты, удочки и прочее.

6. Находясь на открытой местности, нельзя стоять. Рекомендуется лечь на землю, лучше всего — в низину.

А чего не стоит бояться?

Не бойтесь летать на самолете во время грозы. Современные самолеты оборудованы специальной системой защиты от электрических разрядов и приспособлены летать в любую погоду. Помните, что удар молнии в летательный аппарат практически всегда проходит без значительных последствий.

Кроме этого, не стоит волноваться по поводу того, что вас может ударить током во время разговора по мобильному телефону. Это может быть опасно только в том случае, если телефон металлический и соприкасается с кожей.

Не стоит бояться оказывать помощь пострадавшему во время грозы. Существует распространенный миф, что если прикоснуться к человеку, пораженному током, то можно пострадать. Это не так. Человеческое тело не удерживает электрический заряд. Именно из-за этого ложного представления в 90% случаев многим пострадавшим не была оказана первая медицинская помощь.

Если человека поразила молния, он, скорее всего, потеряет сознание, у него могут начаться судороги и сбиться сердечный ритм. Кроме этого, на теле можно обнаружить особые метки — пятна серого или бледно-желтого цвета. Они будут сигнализировать о том, что человек пострадал от удара током. Пострадавший от удара молнией нуждается в немедленной госпитализации.

Помните, что молния может неограниченное количество раз попадать в одно и то же место. Особенно это касается высоких деревьев и предметов.