Польский тренер возглавит солигорский «Шахтер» 2 13.07.2017, 19:50

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Марек Зуб

Фото: armsport.am

В начале нынешнего года Марек Зуб возглавлял латвийский «Спартак» из Юрмалы.

По сведениям «Прессбола», новым главным тренером солигорского «Шахтера» станет польский специалист Марек Зуб.

В начале нынешнего года он встал у руля латвийского «Спартака» из Юрмалы. Сегодня он попрощался с балтийской командой, а уже завтра ожидается его приезд в Солигорск и заключение контракта.

Мареку Зубу 52 года. Ранее он тренировал преимущественно польские клубы – варшавскую «Полонию», «Видзев» из Лодзи, «Белхатув», «Погонь» и другие.

Пять лет назад он возглавил вильнюсский «Жальгирис», с которым дважды стал чемпионом Литвы и дважды выиграл Кубок страны. В 2016 году Зуб тренировал китайский клуб «Шеньян Урбан.