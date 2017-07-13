Нацбанк озадачил банки новыми требованиями 13.07.2017, 20:50

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Некоторым банкам потребуется докапитализация.

Показатели ликвидности Базель III в качестве обязательных нормативов безопасного функционирования и дополнительные буферы капитала устанавливаются для белорусских банков с 1 января 2018 года, сообщается в пресс-релизе Нацбанка, передает tut.by.

Новые требования к безопасному и устойчивому функционированию банков утверждены постановлением № 180.

«В соответствии с постановлением установлены в качестве обязательных нормативов безопасного функционирования банков показатели ликвидности Базель III (показатели покрытия ликвидности и чистого стабильного фондирования), а также требования к представлению отчетности об их выполнении и аналитической информации об инструментах мониторинга риска ликвидности», — отмечено в пресс-релизе.

Постановлением также устанавливается порядок отнесения банков к системно значимым. Ими будут считаться банки, неудовлетворительное финансовое состояние которых или прекращение осуществления отдельных операций которыми может оказать негативное влияние на весь банковский сектор. Для ограничения уровня системных рисков банковского сектора и предупреждения их образования постановлением № 180 в качестве надбавки к значению норматива достаточности основного капитала первого уровня введен буфер системной значимости в размере от 1 до 1,5 процентного пункта (в зависимости от группы значимости). Эксперты отмечают, что такой подход может привести к тому, что некоторым крупным банкам понадобится докапитализация.

Кроме того, для снижения рисков, связанных с чрезмерной кредитной активностью банков в период избыточного роста кредитования экономики, поддержания уровня кредитования и покрытия рисков после окончания такого периода предусмотрена возможность применения контрциклического буфера в размере от 0 до 2,5 процентного пункта.

«Данные дополнения и изменения действующих требований Национального банка в сфере банковского надзора будут способствовать усилению контроля над рисками банковской системы со стороны регулятора, а также совершенствованию системы управления капиталом, ликвидностью и риском ликвидности в банках», — отмечено в пресс-релизе.