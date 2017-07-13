Маньяки у власти 6 Игорь Эйдман, kasparov.ru

13.07.2017, 21:03

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Игорь Эйдман

С паранойей связана и патологическая лживость диктатора.

Сталин

Ползучая реабилитация Сталина оказалась успешной во многом из-за того, что со времен Солженицына сталинские преступления было принято объяснять идеологическими или даже рациональными (В. Суворов) причинами. Сталина — идейного коммуниста или Сталина — жесткого имперца оправдать в глазах россиян несложно. Чем сейчас и занимаются российские СМИ. Но Сталин был просто безумцем. Именно клиническая паранойя превратила его в одного из самых страшных серийных маньяков-убийц в мировой истории. Признание этой суровой правды сделало бы реабилитацию Сталина невозможной.

Как известно, параноики очень расстраиваются и могут стать агрессивными, если окружающие опровергают или высмеивают их "сверхценные" идеи. Представьте себе такую ситуацию — параноик говорит главврачу психушки: "Все пациенты в моей палате — китайские шпионы". Главврач, скорее всего, спорить с ним не будет, а просто даст знак санитарам, чтобы пациенту вкололи успокаивающее. А теперь представьте, что вооруженный параноик захватил больницу, взял ее сотрудников в заложники и провозгласил себя главврачом. В этой ситуации персонал будет вынужден соглашаться с любой его бредовой идеей. Доктора и медсестры признают себя и друг друга хоть китайскими, хоть марсианскими шпионами. Лишь бы успокоить маньяка.

Именно так и было во время сталинского большого террора. Из опубликованных архивных материалов понятно, что Сталин искренне верил в самые фантастические заговоры и шпионские истории, в т.ч. с участием людей, которых хорошо знал. Сначала эти страшные сюжеты формировались в его больном мозгу. А затем тиран заставлял чекистов создавать доказательства того, что его фантазии — не свидетельство помешательства, а реальность. Прямо говорил: бейте арестованных, пока не признаются. Подчиняясь сталинской воле, НКВДшники выколачивали показания, нужные для подтверждения его бредовых подозрений. Параллельно, желая угодить вождю, они и сами подкидывали новые криминально-беллетристические сюжеты в костер его маниакальной подозрительности.

Невозможно найти иное, какое-то рациональное объяснение кровавой вакханалии 37-38 годов, когда поголовно уничтожалось руководство (и ведущие сотрудники) республик, наркоматов, газет, военных округов, научных институтов, конструкторских бюро. На их место назначались новые руководители и специалисты, а затем истреблялись и они. Причем подавляющее большинство репрессированных не представляли никакой угрозы ни для коммунистического режима, ни лично для Сталина. Наоборот, уничтожались абсолютно преданные власти, дефицитные тогда квалифицированные кадры. Террор радикально ослабил СССР перед войной, из участия в которой в 37-38 году были исключены многие сотни тысяч наиболее подготовленных и идейно мотивированных граждан: военных, управленцев, инженеров, антифашистов и т.д. Этот кровавый абсурд мог быть вызван только психической неадекватностью диктатора.

Путин

Действиям Путина, например его маниакальному стремлению уничтожить независимость Украины, тоже пытаются придумать какие-то логические объяснения. А он, как и его предшественник — Сталин, просто болен тяжелой паранойей. Путин живет во власти бредовых фантазий, главная из которых — заговор Запада против России и него лично (эти понятия больной не разделяет). В его параноидальной картине мира этим заговором объясняются все мнимые и реальные неприятности: и революция в Украине, и чеченские войны, и реформы Саакашвили в Грузии, и падение цены на нефть, и протесты российской оппозиции, и действия Всемирного антидопингового агентства, и скандал с панамскими офшорами, и расследование экспертной группы Bellingcat, и т.д., и т.п. С паранойей связана и патологическая лживость диктатора, который прежде всего обманывает самого себя, конструируя параноидальные фантазии и угрозы, а потом транслирует свою ложь "городу и миру".

Российские спецслужбы и СМИ, чтобы не расстраивать правящего параноика, поддерживают его уверенность в собственной правоте, периодически подкидывая сфальсифицированные "подтверждения" этих болезненных фантазий. Самое печально, что Путин, как в прошлом и Сталин, не только болеет сам, но через тотальную пропаганду инфицирует паранойей все общество.

Игорь Эйдман, kasparov.ru