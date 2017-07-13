Сто баллов на ЦТ по белорусскому языку набрали 35 абитуриентов 2 13.07.2017, 21:08

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Фото с сайта budny.by

В РИКЗ озвучили предварительные итоги централизованного тестирования.

На заветную сотку тесты этим летом написали 303 человека. У 292 абитуриентов 100 баллов по одному предмету, у 11 — по двум. Максимальные 300 баллов не набрал никто, сообщает tut.by.

Количество «соток» распределилось так:

— Среди абитуриентов, получивших сто баллов, — 100 выпускников гимназий, 65 — лицеев, 85 — средних школ, 1 — выпускник ссуза, — перечисляет Николай Феськов, директор Республиканского института контроля знаний. — А также 51 выпускник прошлых лет и один абитуриент, который в этом году окончил учреждение образования не в Беларуси.

При этом 82 стобалльника — выпускники из Минска, 87 — из райцентов и 9 из сельских школ.

— Такие результаты говорят о том, что сдать тесты на сто баллов могут выпускники разных типов учебных заведений, — сообщают в РИКЗ. — Причем, как в городе, так и в сельской местности.

Кстати, всего ЦТ в этом году писали 90 125 абитуриентов.