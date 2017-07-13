Европейские эксперты отреагировали на приговор по делу Немцова 5 13.07.2017, 21:19

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Борис Немцов

Спецдокладчик ПАСЕ по делу Немцова выразил удивление, что следствие так и не смогло найти заказчиков.

Эмануэлис Зингерис, спецдокладчик ПАСЕ по делу об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова, прокомментировал “Немецкой волне” приговор по этому делу, вынесенный в четверг, 13 июля. Он выразил уважение к решению суда, однако отметил несколько аспектов, которые вызывают недоумение.

Зингерис, в частности, выразил удивление, что дело было квалифицировано не по статье 277 ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность"), а по статье 105 ("Убийство"). Кроме того, он подчеркнул отсутствие прогресса в установлении заказчиков преступления.

Слушания в Совете Европы

Совет Европы назначил на 11 октября первое заседание по делу Немцова в комитете по правам человека. Слушания будут открытыми и будут транслироваться на сайте СЕ. Члены Совета Европы попытаются понять механизм российского судопроизводства по этому делу. "Выражая свое уважение к решению суда, мы оставляем за собой право начать изучение юридической техники Российской Федерации", - заявил Зингерис и добавил, что рассчитывает на диалог с российской стороной по этому вопросу.

"У нас есть информация, что люди, связанные с убийством Немцова и не ставшие объектом судебного разбирательства, всеми возможными способами пытаются повлиять на ход событий", - отметил спецдокладчик ПАСЕ. Он выразил надежду на то, что Кремль не позволит им этого сделать, а в ПАСЕ, в свою очередь, хотят прояснить, почему эти люди могут находиться на свободе.

Немецкий политолог о чеченском следе

Политолог Боннского международного института конверсии (BICC) Андреас Хайнеман-Грюдер, в свою очередь, считает хорошим знаком уже сам факт вынесения приговора. У него не вызывает сомнений, что на скамье подсудимых оказались люди, осуществившие убийство. Однако он также отметил, что организаторы все еще не установлены. Кроме того, по его мнению, судья при рассмотрении дела проигнорировал следы, ведущие за границу и к чеченскому правительству.

"Дело закрыто с юридической точки зрения, но не с политической, так как оно символизирует собой потерю контроля над частями российских служб безопасности и над чеченскими службами безопасности. Не были расследованы и существующие в этом деле политические связи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и депутатами Госдумы", - уверен немецкий политолог.