закрыть
13 июля 2017, четверг, 23:28
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лига Европы: минское «Динамо» сыграло вничью с «Работничками»

2
  • 13.07.2017, 21:23
  • 7,231
Фото: pressball.by

Минчане сыграли вничью в гостевом поединке второго раунда квалификации ЛЕ против македонского клуба - 1:1.

Футболисты минского «Динамо» в Скопье встречались с македонским клубом «Работнички» и завершили поединок вничью - 1:1.

На 53-й минуте игры Владимир Хващинский вывел минчан вперед, а на второй компенсированной минуте второго тайма Боян Найденов сравнял cчет, реализовав пенальти.

Ответная игра пройдет через неделю в Минске.

Работнички — Динамо Минск — 1:1

Работнички: Шишковски — Т.Илиев (Биляли, 55), Рашо, Митрев, Себастьян Эррера — Дурански (Э.Сахити, 59), Трайчевски (к), Найденов — С.Сахити (Кадрю, 68), Маркоски, Велинов.

Динамо Минск: Климович — Бегунов, Кузьменок, Галович, Сачивко, Остроух — Нойок (к), Лекович — Хващинский (Карпович, 85), Сарока, Лукич (Николич, 69).

Гол: 0:1 — Хващинский (53, пас — Лукич). 1:1 — Найденов (92+, с пенальти).


Мнение

У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников
Боже, храни Америку!
Боже, храни Америку! Лилия Шевцова
Конфискуйте «мавзолеи» Лукашеску
Конфискуйте «мавзолеи» Лукашеску Ольга Николайчик
G20 и визит Тиллерсона. Новый этап большой игры
G20 и визит Тиллерсона. Новый этап большой игры Богдан Яременко


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны