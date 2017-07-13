Лига Европы: минское «Динамо» сыграло вничью с «Работничками» 2 13.07.2017, 21:23

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Фото: pressball.by

Минчане сыграли вничью в гостевом поединке второго раунда квалификации ЛЕ против македонского клуба - 1:1.

Футболисты минского «Динамо» в Скопье встречались с македонским клубом «Работнички» и завершили поединок вничью - 1:1.

На 53-й минуте игры Владимир Хващинский вывел минчан вперед, а на второй компенсированной минуте второго тайма Боян Найденов сравнял cчет, реализовав пенальти.

Ответная игра пройдет через неделю в Минске.

Работнички — Динамо Минск — 1:1

Работнички: Шишковски — Т.Илиев (Биляли, 55), Рашо, Митрев, Себастьян Эррера — Дурански (Э.Сахити, 59), Трайчевски (к), Найденов — С.Сахити (Кадрю, 68), Маркоски, Велинов.

Динамо Минск: Климович — Бегунов, Кузьменок, Галович, Сачивко, Остроух — Нойок (к), Лекович — Хващинский (Карпович, 85), Сарока, Лукич (Николич, 69).

Гол: 0:1 — Хващинский (53, пас — Лукич). 1:1 — Найденов (92+, с пенальти).