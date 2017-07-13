Лукашенко хочет закопать в село еще сотни миллионов долларов 13 13.07.2017, 21:38

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Фото: belaruspartisan.org

Правитель вновь принялся «спасать» село.

В начале июля Александр Лукашенко объявил очередной этап в «спасении страны». Сделал он это в своем родном поселке Копысь, на обустройство которого последние полгода были потрачены весьма немалые средства, пишет belaruspartisan.org.

Напомним, в ноябре прошлого года Лукашенко потребовал сделать из Копыси образцово-показательный в плане инфраструктуры поселок.

На днях он снова посетил свою Малую Родину и, оставшись доволен произошедшими изменениями, потребовал перенять опыт Копыси и всем остальным областям.

«Мы сделали один поселок. Всех губернаторов сюда привезем. Со следующего года в каждой области два поселка каждый год достань и положи. Именно так, как здесь, в Копыси, мы их должны привести в порядок. Тогда мы замыкаем вертикаль восстановления страны», - заявил Лукашенко.

Минск, областные и районные центры, по его словам, уже приведены в порядок - теперь дело за городскими поселками и крупными деревнями. Впрочем, это уже далеко не первая попытка белорусского диктатора спасти село.

Как Лукашенко село спасал

«Сельское хозяйство отброшено на 20 лет назад», - сетовал Лукашенко в своей предвыборной программе еще в далеком 1994 году, обещая селу светлое будущее.

Однако, после его избрания, оказалось, что именно сельская жизнь середины 70-х для него является примером и образцом для подражания. Лукашенко не только не стал реформировать сельское хозяйство и сохранил колхозы и совхозы, но и стал активно возвращать другие элементы советского прошлого. Беларусь заполонила социальная реклама прославляющая труд доярок и комбайнеров, вернулись доски почета и церемонии поднятия флагов в честь ударников труда, а главными новостями по ТВ стали рекордные надои и битва за урожай.

С 1996 года в Беларуси начал проводится общенациональный праздник урожая «Дожынки», судя по вниманию государственных СМИ, ставший чуть не главным событием года.

Фестиваль «Дожынки» в городе Жлобине

Однако, весь этот сеанс массовой психотерапии особого эффекта не принес. Зарплаты в сельском хозяйстве продолжали оставаться одними из самых низких в стране, а молодежь при первой возможности уезжала из сельской местности.

Чтобы остановить этот процесс Лукашенко в 2005 году подписал указ №150 «О государственной программе возрождения и развития села», ознаменовавший собой эру массового строительства агрогородков.

Авторам программы казалось, что если в село перенести городские условия жизни (канализацию, водопровод, центральное отопление), то сельские жители, несмотря на низкие зарплаты, предпочтут остаться в родной деревне. Ведь жизнь там все же намного дешевле, чем в городе.

Агрогородок «Алесино», Смолевичский район

Всего в рамках программы было создано свыше 1500 агрогородков, построено более 8000 домов общей площадью 714,5 тыс.кв.м. Однако, оказалось, что добавить к «чарке и шкварке» еще и водопровод недостаточно для того, чтобы удержать молодежь в сельской местности. Большинство все равно уезжает, бросая новенькие «президентские» дома разворовываться и разрушаться.

Брошенный и разворованный «президентский» дом в СПК «Крышиловичи» Ганцевичского района.

Так, в результате проверки КГК, проведенной в 2016 году, пустующие новые дома выявлены в 130 агрогородках (из 292 проверенных). Всего КГК в ходе проверки насчитал 348 незаселенных домов, стоимость строительства каждого из которых составляла около 40 тыс. долларов.

Власти давали сельским жителям льготы, угрожали крепостным правом, снимали пропагандистские фильмы. Но ни кнутом, ни пряником переломить ситуацию не удалось. Процент сельского населения Беларуси сократился с 31,9% в 1996 году до 22,1% на начало 2017-го. Всего же за это время количество сельских жителей сократилось более чем на 1 млн человек.

Процент городского и сельского населения Беларуси. Данные Белстата

На те же грабли

Вот и нынешняя инициатива Александра Лукашенко, бросить все силы и средства на восстановление 12-ти городских поселков в год, ничего хорошего не сулит.

Во-первых, потому что сил и средств у Беларуси совсем не много. Одно дело всей страной привести в порядок один из самых маленьких городских поселков – совсем другое по два в каждой области. В результате получится, как в сказке про семь шапок из одной овцы.

Во-вторых, потому что это банальное наступание на те же грабли, о которые уже разбили лоб, спустив сотни миллионов долларов на агрогородки. Ведь не из-за качества жилья, школ и больниц люди не хотят жить в сельской местности. Хотя это тоже, безусловно, важно. Но если решить только эту проблему ситуация никак не изменится. Все вложенные средства, как и в случае с агрогородками, будут просто спущены в трубу.

Так что же делать?! Чтобы ответить на этот вопрос достаточно взглянуть на опыт соседней Польши, где сельское население превышает 40% и с каждым годом растет! Там нет колхозов, государство не спускает огромные деньги на поддержку сельхозпредприятий, но и не регулирует, что и как им производить, и главное не указывает по какой цене потом продавать свою продукцию. В результате сельское хозяйство стало приносить деньги – а где появляются деньги – там появляется и инфраструктура, ухоженные современные дома, магазины, кинотеатры, кафе и рестораны.

У нас же государство устанавливает мизерные закупочные цены на сельхозпродукцию, а потом удивляется почему сельхозорганизации в убытках, денег на зарплаты нет, а люди бегут в города при первой возможности.