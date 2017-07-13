Навальный собирается вызвать Путина на дебаты 4 13.07.2017, 21:49

Алексей Навальный

Российский политик планирует вызвать на дебаты президента РФ.

Политик Алексей Навальный в эфире программы на канале Навальный.LIVE на YouTube рассказал, что он готов вызвать президента РФ Владимира Путина на дебаты, передает «Дождь».

Отвечая на вопрос о дебатах с бывшим главарем «ДНР» Игорем Стрелковым, Навальный назвал себя кандидатом в президенты России и сказал: «И я довольно скоро буду вызывать и требовать участия в дебатах других кандидатов, включая Владимира Путина», — сказал Навальный.

Он предположил, что его оппоненты могут сказать: «Ну это мелкая сошка, кто такой Навальный [тягаться] с великим величайшим Путиным. Он хочет попиариться, его уже все забыли, но он хочет подняться, он просто скандалист, у него конструктивных предложений. Он уголовник».

Навальный также считает, что и другие обвинения будут сказаны в объяснение того, почему некоторые политики «хотят избежать дебатов и хотят избежать настоящего политического процесса».

Ранее Навальный согласился на дебаты с бывшим главарем «ДНР» Игорем Стрелковым. Стрелков сам вызвал его на дебаты и заявил, что они должны состояться 20 июля.

Время и место беседы политиков определит штаб Навального. Во время встречи Навальный и Стрелков должны обсудить борьбу с коррупцией, отношения России с Западом и позицию по Донбассу и Крыму.