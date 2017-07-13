Как живут герои самого разрушительного урагана в Беларуси 13.07.2017, 21:59

Ровно год назад Беларусь накрыла стихия.

Непогода срывала крыши, ломала деревья и подарила нам новых героев. Tut.by поговорил с людьми, которые стали известны после летнего урагана.

Мальчик, который плавал в луже: «Этим летом купался в море и бассейне»

Адам Ледовский — тот самый мальчуган, который после урагана плавал в огромной луже. В этом году ему исполнилось 10 лет, и на каникулах он отдыхает еще круче: недавно школьник вернулся из Болгарии.

Чувствую кого-то мама прибьет Публикация от Анастасия Мелешко (@nastusha_melesh) Июл 13 2016 в 6:01 PDT

— Плавал в море, в бассейне, а в лужах больше нет, — серьезно рассказывает Адам. — Да и луж таких я в этом году не видел.

— А если бы увидел, поплыл?

— Конечно! Мы тогда, кстати, с мальчишками во дворе играли, только они купаться не рискнули, а я попробовал. Это же мечта, — продолжает юный собеседник. — Да и мама меня совсем не ругала. А еще про меня написали в интернете. А это ведь нелегко что-то такое сделать, чтобы про тебя в интернете написали.

Мама Адама Мария шутит, что на снимке ее сына узнали все знакомые. Писали и звонили мне: «Вот это да!»

Купание, говорит мальчик, прошло отлично: «Даже насморка не подхватил». Но в море ему все равно понравилось больше.

В этом году похожих авантюр Адам не совершал. Да и нет на это времени. Четыре дня назад у него родился брат Севастьян и теперь, когда нужно, мальчик помогает с ним маме.

— Если маме надо на чуть-чуть отскочить, сажусь с Севой рядом и начинаю разговаривать. О чем? Да на разные темы.

Тракторист, который после бури спасал людей из воды: «Наградили почетной грамотой и дали премию»

Виталий Борисов — тракторист, который в Минске после бури спасал людей из воды, в этом году 13 июля отсыпается и готовится к ночной. На смену ему в 23.00.

Фото: Юлия Альгерчик

В тот день, напомним, после бури молодой человек ездил на тракторе от МКАД в центр города — разгонял воду, потому что ливневая канализация не справлялась. И спасал застрявших на остановках людей: перевозил их с воды на землю.

Сегодня, шутит, если Минск вдруг снова накроет, к подвигам готов.

— После того случая встретился со всем вышестоящим руководством «Ремавтодора», меня наградили почетной грамотой, дали пакет подарков и премию, — возвращается к тем событиям Виталий.

— Большую?

— Неплохую, примерно 100 долларов, — не скрывает собеседник и шутит. — Если бы знал, что столько заплатят, я бы еще больше людей успел перевезти.

Виталий рассказывает, что все так же работает трактористом в «Ремавтодоре» Первомайского района и по-прежнему живет в деревне Прилепы в Смолевичском районе. От дома до работы добирается на «жигулях». А это туда и назад 55 километров.

— А новую работу вам не предлагали?

— Зимой заканчиваю университет, учусь в БГАТУ на инженера-механика, — продолжает Виталий. — Вот по этой специальности предложения уже поступают.

На улицах, отшучивается молодой человек, после стихии за автографом к нему не подходили, зато в социальных сетях друзей прибавилось.

— А с ребятами, которых спасали, связь поддерживаете?

— Да нет… Хотя девушку, которую спасал первой, хотел бы найти.

— Понравилась?

— Она снимала видео о том, как я ее перевозил, хотелось бы, чтобы эта запись и у меня была.

Виталий не скрывает: видео того дня иногда с удовольствием пересматривает, «просто приятно вспомнить».

— Но я не возвожу этот поступок в ранг героизма, — говорит он. — Просто помог людям.

Кстати, совсем скоро у Виталия отпуск. А после — еще более важное событие. 9 сентября у него свадьба.

Бабушка ученика, который ушел на каникулы на неделю раньше обычного: «Дорогу подсыпали, и занятия он больше не пропускал»

В марте девятилетнему Никите Ажару из деревни Проходка Червенского района завидовали все школьники страны. От его дома до школы 16 километров. После урагана, который повалил в их местности немало деревьев, убирать бурелом сюда со всех краев «слетелись» лесовозы. Большегрузы разбили часть дороги, и автобус перестал заезжать в деревню, чтобы доставить отсюда единственного ученика на уроки.

Никита с мамой Натальей. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— История закончилась хорошо, — рассказывает Нина Петровна, бабушка ученика. — Дорогу подсыпали, и школу Никита больше не пропускал.

В понедельник он на неделю уехал к родственникам в Минск, очень хотел покататься на каруселях. А что? Заслужил!

В четвертый класс его перевели без вопросов, да и с оценками за год проблем не возникло. В дневнике семерки, восьмерки и девятки.

— По русскому только шестерка, — говорит бабушка. — Я его, конечно, поругала, но летом он все равно писать не хочет. На каникулы к нам из Минска приехала Саша — его двоюродная сестра-пятиклассница, так что скучать ему некогда.

Да Никита особо и не скучал. Во-первых, на день рождения, который был у него в мае, мальчишке подарили новый велосипед. И он с радостью гоняет на нем по Проходке. Во-вторых, по деревне все еще ездят трактора, вывозят лес, и школьник подружился с одним из трактористов.

— Все просит у него в кабине покататься, но тот пока не разрешает, — улыбается бабушка.

Огорчает мальчика лишь одно: минская сестра привезла ему целую сумку книг и бабушка настаивает: «Нужно читать, а то буквы забудешь».

— Он бегает, бегает, а потом махнет рукой, ладно иду читать, — продолжает Нина Петровна. — Но не врет, садится и читает.