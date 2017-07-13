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Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован в Канаде

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  • 13.07.2017, 22:06
Джимми Картер
Фото: russia-insider.com

Политику стало плохо во время участия в благотворительной акции.

Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован в Канаде из-за обезвоживания, передает РБК со ссылкой на телеканал CBC.

Политику стало плохо во время участия в благотворительной акции Habitat for Humanity по строительству домов для бедных в городе Виннипег, на которой он присутствовал вместе с женой Розалин.

Как рассказал телеканалу волонтер проекта Habitat, 92-летний экс-президент почувствовал себя плохо под палящим солнцем после того, как в течение часа работал ручной пилой над лестницей для одного из домов. Охранники Картера отнесли его в стоявшую рядом машину. Затем за бывшим политиком приехала скорая и отвезла в госпиталь St. Boniface. Пресса в медучреждение допущена не была.

Демократ Джимми Картер, 39-й президент США, занимал пост главы американского государства в 1977-1981 годах. При его посредничестве в 1979 году был подписан мирный договор между Израилем и Египтом, завершивший состояние войны между двумя государствами. На данный момент Картер вместе с женой занимается благотворительностью.


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