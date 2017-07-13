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Совет НАТО-Россия прошел в спорах об учениях «Запад-2017»

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  • 13.07.2017, 22:18

Польша и страны Балтии обеспокоены количеством участвующих в них военных.

В Брюсселе в четверг, 13 июля, состоялось заседание совета НАТО-Россия, главной темой которого стали российско-белорусские учения «Запад-2017». Постпред РФ при НАТО Александр Грушко сообщил, что российские военные на брифинге проинформировали альянс о плане учений, полигонах, задействованных силах и технике, передает «Немецкая волна».

Несмотря на это, у НАТО остались сомнения по поводу реального масштаба российско-белорусских учений. Генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания отказался называть озвученные российской стороной цифры. При этом он отметил, что исходя из предыдущего опыта российская сторона может занижать количество военных, задействованных в учениях.

13 000 иди 100 000?

Наибольшую обеспокоенность высказывали Польша и страны Балтии. По данным некоторых членов альянса, на «Запад-2017» могут привлечь до 100 тысяч военнослужащих. Кроме того, Эстония опасается, что после завершения учений Россия оставит своих военных в Беларуси.

Учения «Запад-2017» будут проходить на территории Беларуси с 14 по 20 сентября. По данным российской и белорусской стороны, в них примут участие до 13 тысяч военных в соответствии с Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Если численность личного состава превысит эту цифру, страны-организаторы должны будут допустить на учения иностранных наблюдателей.

По другим вопросам совет НАТО-Россия также не достиг прогресса. В частности, между сторонами сохраняется напряженность по поводу аннексии Крыма и конфликта в Донбассе. Кроме того, стороны не смогли договориться о мерах, которые позволили бы избежать опасных сближений военных самолетов над Балтикой.


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