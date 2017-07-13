«Прожил жизнь как настоящий артист» 1 13.07.2017, 22:33

Александру Тихановичу сегодня исполнилось бы 65.

До юбилея знаменитый артист не дожил полгода: в последнее время он боролся с редкой болезнью легких. После себя артист оставил песни, известные каждому белорусу.

«Саша всю жизнь прожил как настоящий артист. Он очень напряженно, очень много работал, он понимал свою профессию», — отмечает в комментарии «Белсату» музыкальный журналист, соучредитель «Experty.by» Дмитрий Подберезский.

Александр Тиханович использовал эти знания, чтобы помочь следующим поколениям артистов.

«Он искренне и открыто помогал очень многим молодым исполнителям, причем не только тем, кто исполнял эстрадные песни, но и представителям, скажем, рок-музыки», — вспоминает Подберезский.

Александр Тиханович вместе с женой Ядвигой Поплавской прославились как участники ансамбля «Верасы»: в коллектив артист пришел, когда ему был 21 год.

Музыканты свидетельствуют, что во многом успехом «Верасы» были обязаны именно Тихановичу — его активности и умению общаться с людьми.

Концерт, посвященный Александру Тихановичу, сегодня состоится в Витебске, где откроют «Славянский базар». Артисты исполнят песни, которые много лет пел, пожалуй, самый известный белорусский дуэт.