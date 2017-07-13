Милицейские дружинники будут охотиться на «тунеядцев»? 4 13.07.2017, 22:38

Шуневич анонсировал создание «народных» дружин.

Не только доблестная советская милиция, но и дружинники охраняли общественный порядок в СССР. Одни с удовольствием надевали красные повязки, другие как бремя несли этот добровольно-принудительный долг.

Наблюдать за чистотой и исправностью дорог, сообщать в «органы» о самогонщиках и других подозрительных лицах и, конечно, во всем помогать милиции… Но, прежде всего прекращать хулиганство и преступления — такие обязанности имел советский дружинник, напоминает «Белсат».

Несколько лет назад советскую традицию возродили в России

О необходимости помощи простых людей милиционерам заявил сегодня и белорусский министр внутренних дел. Специалисты считают, что такой дополнительной рабочей силой Игорь Шуневич хочет решить сразу две проблемы: кадровую и финансовую:

«МВД пытается таким образом сэкономить свои бюджетные средства, которых сейчас не хватает, потому что нет притока людей. И за счет дружинников будут визуально пугать правонарушителей», — уверен бывший правоохранитель Олег Волчек.

Минчане возмутились

«Жаль этих людей, которых после работы будут заставлять это делать вместо того, чтобы семьей заниматься».

«Мало того что мы будем содержать штат милиции, так еще должны бесплатно помогать что ли?»

«Сами милиционеры должны справляться со своей работой, им за это платят», — высказались жители белорусской столицы.

Должны сами справляться, но не справляются

С возвращением советского понятия «тунеядец» появилась потребность восстановить институт и тех, кто «тунеядцев» будет караулить.