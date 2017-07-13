Первая аптека Беларуси работала в Пинске? 13.07.2017, 23:03

Фото: media-polesye.by

Такое открытие сделали сотрудники музея белорусского Полесья, где открылась выставка истории аптечного дела.

Полутемная комната, стеклянный шкаф с пузырьками и медицинскими инструментами, каталоги, медицинские книги, лечебные травы, законсервированные в формалине эмбрионы и органы животных – в таких условиях могли работать аптекари в старые времена, пишет media-polesye.by.

Маленькая аптечная лаборатория в музее

Автор выставки, старший научный сотрудник Музея белорусского Полесья, Светлана Цилимова. Готовясь к выставке, она выяснила, что, возможно, в Пинске находилась самая старая аптека на территории современной Беларуси. В писцовой книге Пинского староства есть упоминание об аптекаре Станиславе, которое датируется 1561 годом:

- В те времена Пинск был крупным городом, в котором проживало много мещан: торговцев и ремесленников. В пинских писцовых книгах XVI века отмечались владельцы дворов. На то время таковых насчитывалось 680 человек, из которых 523 принадлежали к сословию мещан. Для 177 мещан-пинчуков был записан род их деятельности, из них по лекарской работе значилось 4 человека: три лекаря (Мейер, Моисеевич, Зельман) и аптекарь Станислав.

Светлана Цилимова считает, что первая аптека на территории современной Беларуси находилась в Пинске

В писцовой книге Пинского староства, составленной по повелению короля Сигизмунда Августа в 1561-1566 годах, пинским и кобринским старостой Лаврином Войною, отмечалось, что площадь «земли под дом» Станислава Аптекаря составляла 1 прут (23.7 кв. м).

Существует ещё одно упоминание пинского аптекаря Станислава, датированное 1561 годом:

- Украинский историк Александр Грушевский в книге «Пинское Полесье» приводит текст жалобы земянина Володка Колба, который сообщает, что на его брата дворянина Богдана Колба напали трое бояр. Богдан Колб смог на коне скрыться с места нападения, но позже скончался от полученного огнестрельного ранения.

В жалобе есть показания аптекаря места Пинского Станислава о характере ранения и последних минутах жизни покойного. Оказывается, в те времена аптекари могли выступать в качестве своеобразных судмедэкспертов.

Упоминание об аптекаре Станиславе, найденное историком Александром Грушевским

По словам Светланы Цилимовой, более ранних упоминаний об аптекарях, проживавших на территории современной Беларуси, она не встречала.

- Кстати, предположительно мы знаем место, где могла находиться самая старая в стране аптека, – рассказывает музейный работник. Наш бывший научный сотрудник Александр Лозицкий смог реконструировать на карте план Пинска середины XVI века. По этому плану видно, что аптека Станислава находилась в районе улиц Большой Спасской (ныне Ленина) и Костельной (ныне улица Казимира Свёнтека).

План Пинска середины XVI века, сделанный Александром Лозицким. Место, где проживал аптекарь Станислав обведено красным кружком

Современная улица в Пинске, где проживал средневековый аптекарь

- Конечно, от той аптеки никаких материальных артефактов не осталось, но придя на нашу выставку, посетители смогут представить, как работали аптекари, – считает Светлана. - Раньше, особенно в средние века, аптекарь был значимой фигурой. Он был и знахарем и врачевателем, многие считали, что он связан со сверхъестественными силами. Аптекари умели лечить зубы и делать операции различной сложности. Они были богатыми и уважаемыми людьми.

Фото с экспозиции выставки

В аптеках изготавливались и продавались лекарства, сделанные на основе трав или ядов различного происхождения. В средние века были там и экзотические лекарства, например, порошок из сушеного ежа. В аптеке можно было купить конфеты, табак (который считался обезболивающим средством), парфюмерию. Знаменитая кока-кола также была изобретена аптекарем и применялась в качестве слабительного средства и лекарства для снятия неврозов.

Постепенно аптеки стали похожи на специализированный магазин. В них уже не изготавливают, а только просто продают лекарства. Например, сейчас в Пинске есть только три аптеки, в которых изготавливают несложные лекарственные снадобья.