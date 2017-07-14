Лукашенко – Додону: Для вас в любой момент сделаю все, что вы захотите 16 14.07.2017, 7:58

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Диктатор назвал пророссийского президента Молдовы близким человеком, от которого ничего не скрывает.

Беларусь готова в любой момент сделать для Молдовы все, что в ее силах, заявил Лукашенко на встрече с президентом Молдовы Игорем Додоном в четверг.

«Мы готовы для вас в любой момент сделать все, что вы захотите, если это в наших силах. Все, что вы видели, начиная от промышленных тракторов, БелАЗов, МАЗов, сельхозпредприятий», - цитирует пресс-служба Лукашенко его слова.

«Мы от вас ничего не скрываем, вы близкий нам человек. Мы с вами придерживаемся практически одинаковых взглядов. Вы помните, что мы в любой момент готовы помочь, подставить свое плечо», - добавил праситель Беларуси.

Лукашенко отметил, что с большим уважением относится к Молдове и ее народу. «Почему-то в Молдове говорят: «Мы маленькое государство, маленький такой народ». Это великий народ, это нормальное по среднеевропейским меркам государство», - заявил он.

«Вы посмотрели Беларусь, вы ее, можно сказать, пощупали в промышленности, в сельском хозяйстве. Вы побывали на культурных объектах, увидели, как мы относимся к памяти. Мы не пиаримся или рассказываем, какие мы несчастные и как на войне нам тяжело было. Мы храним эту память», - подчеркнул Лукашенко.

«Ваша такая прелюдия к нашей встрече - это очень ценно. Я с вами могу разговаривать как с человеком, который познал Беларусь», - добавил он.