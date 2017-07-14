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Чергинец «сел в лужу» в поисках цитаты про Вильгельма Кубе

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  • 14.07.2017, 8:09
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Николай Чергинец
Фото: belgazeta.by

Председатель официального Союза писателей не сумел ответить, когда Орлов предлагал назвать улицу в честь Кубе.

Председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец не смог назвать книгу, в которой Владимир Орлов требует назвать минскую улицу именем гауляйтера Вильгельма Кубе.

Напомним, 11 июля на пресс-конференции в Минске журналисты решили обсудить с Чергинцом рекомендации для школьной программы по белорусской литературе, которые ежегодно составляет председатель Союза писателей. Он ответил, что никогда не порекомендует включить в программу произведения Владимира Орлова и Василия Яковенко, которые прославляют фашизм. Мол, Орлов даже предложил назвать улицу в честь Кубе, главы Беларуси в годы нацистской оккупации.

У Чергинца спросили, на основании чего он сделал такие заявления. Он ответил, что оба писателя высказывались по поводу Кубе в своих произведениях, сообщает «Еврорадио».

Отвечая на вопрос, в каком именно произведении Владимира Орлова предлагается назвать улицу именем Кубе, Чергинец сказал: «Мы найдем книгу».


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