Шесть секретов, которые скрывают от нас производители питьевой воды 6 14.07.2017, 8:24

Хитрости, на которые порой идут изготовители бутилированной воды в погоне за баснословной прибылью.

Всем известно, что питьевая вода незаменима для человеческого организма. Ее производители тоже в курсе этого факта и используют его для своей немалой выгоды.

Сайт AdMe.ru узнал некоторые хитрости, на которые порой идут изготовители бутилированной воды в погоне за баснословной прибылью.

Цена воды в бутылках неоправданно завышена

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Самая популярная тара для продажи питьевой воды — пластиковая бутылка объемом 0,5 л. В среднем такая бутылка воды обойдется вам в 33 рубля. А это значит, что литр воды «потянет» на 66 рублей. Теперь возьмем цены на бензин: за 1 л бензина сейчас просят 37 рублей, а это почти в 2 раза меньше, чем за литр бутилированной воды!

Место добычи воды влияет на наше здоровье

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Бактерии и нитраты выше нормы — вот что иногда может быть обнаружено в бутилированной воде. Чаще всего причина в том, что воду добывали в промзонах, рядом с большими городами, колхозами и залегала она не слишком глубоко. Поэтому всегда проверяйте адрес источника, чтобы знать, где именно была произведена ваша вода.

«Горный источник» может оказаться городским водоканалом

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Сегодня сложно обнаружить питьевую воду, на этикетке которой не красовалась бы информация о горном источнике или озере, давших «жизнь» этой воде. Зачастую это неправда. Опять-таки, если посмотреть на место производства воды, то окажется, что в действительности горные источники находятся очень далеко от него. Более того, часто мелким шрифтом указывается информация о том, что свою воду компания закупает у водоканала — то есть это обычная водопроводная вода, прошедшая очистку.

Питьевая вода с определенным вкусом вовсе не безобидна

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Чтобы привлечь к своей продукции как можно больше людей, производители расширяют линейку за счет воды с различными вкусами. Только вот пользы от такого напитка мало, ведь в его состав входят сахар, консерванты (некоторые из них могут быть опасными), подсластители и другие Е-добавки.

Пластик для бутылок может оказаться опасным

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К сожалению, мало кто знает, что использовать повторно пластиковые бутылки из-под питьевой воды небезобидно для здоровья из-за опасных химикатов, выделяемых пластиком, а также бактерий, которые успевают «обосноваться» в трещинках.

На дне каждой бутылки обозначено, из какого вида пластика она сделана. Если обнаружите там значок «PC», знайте: такая тара небезопасна и вообще не предназначена для пищевых целей! Также иногда пластик «PC» относят к маркировке «Other».

Обязательные 2 литра воды в день — ловкий маркетинговый ход

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Оказывается, необходимость в пресловутых 2 литрах чистой воды в день не более чем миф, навязанный рекламой питьевой воды. Каждому организму требуется различное количество воды в зависимости от многих факторов. И получить это количество человек вполне может из еды, чая и других жидких продуктов.