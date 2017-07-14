Лавров пошутил о «нецензурной рифме» в стихах об отношениях России и ЕС 1 14.07.2017, 8:47

Дипломат-рифмоплет отказался «прославить» в стихах изоляцию России со стороны цивилизованного мира.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил на площадке немецкого фонда имени Курта Кербера о нецензурной рифме в возможных стихах об отношениях России и Евросоюза, передает РБК.

Во время выступления Лаврова на площадке форума ведущая упомянула о хобби министра и спросила, как бы тот назвал стихи об отношениях России и Евросоюза. «Может быть не очень цензурная рифма, поэтому я воздержусь», — ответил глава российского внешнеполитического ведомства.

В феврале МИД опубликовал стихи Сергея Лаврова о покойном постпреде России в ООН Виталии Чуркине, написанные в 1994 году. Стихи были написаны к 42-му дню рождения постпреда и посвящены деятельности Чуркина во время войны в Боснии, когда тот находился в Сараево с миссией ООН в разгар конфликта. В стихах Лаврова Чуркин «свою линию гнул» под «прицелами НАТОвских дул». Строчки заканчиваются четверостишием: «На исходе боснийских баталий / Пьем за эти мужские дела. / От души поздравляем, Виталий! / С Днем рождения! Наша взяла!».