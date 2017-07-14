закрыть
14 июля 2017, пятница, 9:43
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лавров пошутил о «нецензурной рифме» в стихах об отношениях России и ЕС

1
  • 14.07.2017, 8:47

Дипломат-рифмоплет отказался «прославить» в стихах изоляцию России со стороны цивилизованного мира.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил на площадке немецкого фонда имени Курта Кербера о нецензурной рифме в возможных стихах об отношениях России и Евросоюза, передает РБК.

Во время выступления Лаврова на площадке форума ведущая упомянула о хобби министра и спросила, как бы тот назвал стихи об отношениях России и Евросоюза. «Может быть не очень цензурная рифма, поэтому я воздержусь», — ответил глава российского внешнеполитического ведомства.

В феврале МИД опубликовал стихи Сергея Лаврова о покойном постпреде России в ООН Виталии Чуркине, написанные в 1994 году. Стихи были написаны к 42-му дню рождения постпреда и посвящены деятельности Чуркина во время войны в Боснии, когда тот находился в Сараево с миссией ООН в разгар конфликта. В стихах Лаврова Чуркин «свою линию гнул» под «прицелами НАТОвских дул». Строчки заканчиваются четверостишием: «На исходе боснийских баталий / Пьем за эти мужские дела. / От души поздравляем, Виталий! / С Днем рождения! Наша взяла!».


Мнение

Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников
Боже, храни Америку!
Боже, храни Америку! Лилия Шевцова
Конфискуйте «мавзолеи» Лукашеску
Конфискуйте «мавзолеи» Лукашеску Ольга Николайчик


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны