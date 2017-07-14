Неожиданно: Совмин «наступил на хвост» МЧС и КГБ? 2 14.07.2017, 8:59

В Беларуси запретили SMS-рассылки без согласия абонента.

Белорусов «защитили» от SMS-рассылок и дополнительных услуг операторов связи.

Теперь оператору для оказания дополнительных услуг или проведения SMS-рассылки нужно будет получить выраженное согласие абонента. Такие нормы предусмотрены изменениями в Правилах оказания услуг электросвязи, которые вступят в силу уже через три месяца. Об этом сообщается на сайте Совета министров Беларуси.

Постановление Совета министров от 12.07.2017 г. № 518 вносит ряд дополнений и изменений в Правила оказания услуг электросвязи (утвержденные постановлением Совмина 17 августа 2006 г. № 1055). Портал tut.by рассказал о главных из них.

Дополнительные платные и бесплатные услуги

Если ранее порядок предоставления дополнительных платных и бесплатных услуг электросвязи устанавливался оператором «в соответствии с договором», то теперь «предоставление дополнительных услуг электросвязи, включая бесплатные, оформляется путем заключения дополнительного соглашения к договору в письменной форме либо путем совершения абонентом конклюдентных действий, позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение таких услуг».

Конклюдентные действия — действия лица, выражающие его волю установить правоотношение (например совершить сделку), но не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать заключение о таком намерении.

Таким образом, согласно новой норме абонент точно будет видеть, какие платные и бесплатные услуги он подключает, и будет осознанно давать на это согласие.

Широкополосный интернет — в маленькие деревни

Если ранее оператор универсального обслуживания обязан был обеспечить «услуги по предоставлению стационарного широкополосного доступа к сети Интернет, услуги телевидения по IP-протоколу в населенных пунктах с числом домохозяйств 100 и более», то теперь этот порог снижен до 50 домохозяйств.

Таким образом, качественный интернет теперь должен появиться и в небольших деревнях.

Об SMS-рассылках

В Правила оказания услуг электросвязи внесены определения SMS-рассылок и правила их использования.

Рассылка SMS-сообщений — автоматическая передача абонентам коротких текстовых сообщений (сообщений, состоящих из букв и (или) символов, набранных в определенной последовательности) по сети сотовой связи.

Теперь оператор электросвязи обязан:

«осуществлять рассылку SMS-сообщений в сети других операторов электросвязи на основании заключенных с такими операторами договоров на прием и доставку рассылки SMS-сообщений;

осуществлять рассылку SMS-сообщений только с указанием абонентского номера или уникального кода идентификации, позволяющего определить отправителя этих сообщений и при условии получения предварительного согласия абонента, выраженного посредством совершения им действий, позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение рассылки;

по заявлению абонента без взимания платы с абонента прекратить рассылку SMS-сообщений с указанного абонентом абонентского номера или уникального кода идентификации, за исключением сообщений оператора об услугах электросвязи и сообщений, передача которых осуществляется оператором сотовой подвижной электросвязи в соответствии с законодательством».

Эта норма защитит абонентов операторов от массовых SMS-рассылок, на которые они не давали согласия, а также даст возможность бесплатно отказаться от получаемых SMS-сообщений.

Постановление вступает в силу через три месяца после его опубликования — 12 октября 2017 года.

Напомним, что использование SMS-спама – один из любимых методов «работы» белорусских чиновников, представителей МЧС и «чекистов».

Так, МЧС неоднократно рассылало белорусам спам с просьбой убирать снег во дворах, предупреждениями о плохой погоде и т.д.

А накануне массовых акций протеста часто приходит спам совсем другого толка, за которым «видны уши» белорусского КГБ: как правило это сообщения запугивающего характера, чтобы люди не выходили на акции.