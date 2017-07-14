Бразильский сериал: Лулу - в президенты? 14.07.2017, 9:27

Луис Инасиу Лула да Силва

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Апелляция на приговор бразильскому президенту-коррупционеру может закончиться не лучшим для него образом.

Бразильский суд признал бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву виновным в коррупционных преступлениях.

Экс-президента и его супругу обвиняли в том, что они не задекларировали роскошный пентхаус в курортном городе Гуаружа и незаконно получили почти 750 тысяч долларов от строительной компании OAS в обмен на содействие в получении контрактов с государственной нефтяной компанией Petrobras, пишет ВВС.

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По приговору суда Лула проведет в тюрьме девять с половиной лет - если, конечно, дело дойдет до тюрьмы. Сам он продолжает настаивать на своей невиновности, отрицает любые противоправные действия и утверждает, что уголовное дело против него сфабриковано его политическими оппонентами. Адвокаты да Силвы намерены подать апелляцию на решение суда. До ее рассмотрения бывший президент будет находиться на свободе.

Рассматривать апелляцию тоже будут не один день, а между тем в стране не за горами президентские выборы. Нового президента страны будут выбирать в октябре 2018 года, а, возможно, и раньше - нынешний глава государства Мишель Темер тоже обвиняется в коррупции и может, в теории, повторить судьбу своей предшественницы Дильмы Русеф, которую настиг импичмент.

Теоретически Луле ничего не мешает участвовать в выборах, если к тому моменту рассмотрение его апелляции не будет завершено и суд не оставит приговор в силе. И его шансы на победу весьма высоки.

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В Бразилии немало и тех, кто считает приговор бывшему президенту справедливым

Лула да Силва занимал пост президента Бразилии два срока подряд, с 2003 по 2010 год, и пользовался в стране большой популярностью. В зените популярности его рейтинг превышал 86%, а бывший президент США Барак Обама однажды назвал его "самым популярным политиком на Земле".

Аналитики сходятся на том, что главным образом своей популярностью Лула обязан миллиардными вливаниями в социальные программы, направленные на преодоление исторически царившего в стране имущественного неравенства и отчасти достигшие этого результата.

При Луле ставка минимальной заработной платы значительно опередила уровень инфляции. Вкупе с расширением государственной программы помощи неимущим Bolsa Familia это помогло 44 миллионам бразильцев выбраться из нищеты или хотя бы чуть поправить свое материальное положение. А это - почти четверть населения страны.

Впрочем, многие в стране считают, что главные причины имущественного расслоения в Бразилии остались неразрешенными. Да и экономический рост страны при Луле, хотя и оставался стабильным, все же отступил от пиковых значений начала века.

На выборы 2002 года Рабочая партия Лулы шла в альянсе с не только с коммунистами и зелеными, но и с маленькими партиями правого толка. Во время предвыборной кампании Лула неустанно встречался с "капитанами бизнеса" всех калибров, убеждая их в том, что в случае победы не собирается строить в стране коммунизм и обещая не менять экономический курс Бразилии. Несмотря на это, росту популярности кандидата от Рабочей партии в опросах прямо соответствовал рост так называемого "Индекса рисков", диагностирующего уверенность инвесторов в завтрашнем дне.

Тем не менее, выборы Лула выиграл. Коммунизм и даже социализм советского типа строить не стал, и последующие восемь лет экономический рост в стране в среднем составлял около 5%, упав ниже нуля лишь в 2009 году, в разгар мирового финансового кризиса.

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Как отмечает глава Бразильской службы ВВС Сильвия Салек, нынешняя популярность Лулы (пока по опросам он не сможет победить в первом туре, но с большой вероятностью побеждает во втором) обусловлена поддержкой "ядерного" электората и общим чувством ностальгии.

"Лула до сих пор популярен из-за ностальгии по временам, когда он был у власти, из-за поддержки левого электората, который считает, что после Лулы в Бразилии произошел "правый переворот", плюс мощная поддержка на северо-востоке страны, откуда он сам родом - в этой забытой, наиболее бедной части Бразилии положение дел при Луле внезапно стало меняться к лучшему, - говорит она. - Вдобавок, коррупция сегодня вызывает менее горячие эмоции - бразильцы сходятся на том, что все партии и политики в той или иной степени в ней замешаны."

Ностальгия бразильцев во многом укладывается в общемировой тренд, проявления которого наблюдаются сегодня и в Европе, и в Америке. Однако есть и свои, местные причины.

"Не будем забывать, что после Лулы Бразилия столкнулась с двумя годами жестокой рецессии: безработица выросла с 5% (то есть практически полной занятости) до 12%. При Луле Бразилия полностью выплатила свой долг МВФ и однажды даже обошла Великобританию в списке крупнейших экономик мира, выйдя на шестое место. Все это давало бразильцам основания гордиться своей страной - до этого таким основанием мог быть только футбол", - напоминает Сильвия Салек.

Неубедительная победа преемницы Лулы Дильмы Русеф на президентских выборах и, самое главное, сбои в экономической модели Рабочей партии, отозвавшиеся в первую очередь среди ее сторонников, разделили страну по линии идеологии.

Серия коррупционных скандалов и расследований, крупнейшим из которых стала так называемая "Автомойка", нанесли удар колоссальной силы по бразильскому бизнесу. В ходе расследования было открыто несколько уголовных дел, фигурантами которых стали десятки крупных бизнесменов и функционеров Рабочей партии - всех их обвиняли в причастности к многомиллиардным коррупционным схемам.

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Бразилия переживает самый тяжелый за последние десятилетия экономический кризис. После нескольких лет многообещающего роста экономика страны пошла на спад, страна потеряла с большим трудом заработанный кредитный рейтинг инвестиционного уровня.

В этой связи понятна и ностальгия бразильцев по золотым временам, когда страной управлял Лула, и их желание вновь привести его к власти, несмотря на все коррупционные скандалы.

Однако авторитет и электоральные позиции Рабочей партии, похоже, изрядно пострадали, да и экономическая ситуация в мире сильно отличается от эпохи бума, вознесшего бразильскую экономику в десятку лидеров.

Да и апелляция на приговор Луле может закончиться не лучшим для него образом.